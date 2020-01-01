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Винный погреб и старый бункер: где Притула отдыхает с семьей

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Если планируете отпуск, обратите внимание на эти локации.
Винный погреб и старый бункер: где Притула отдыхает с семьей
Винный погреб и старый бункер: где Притула отдыхает с семьей
facebook.com/serhiyprytula/

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Ведущий шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Сергей Притула отправился с семьей на уикенд в горы. Его супруга Катерина активно делится в соцсетях яркими фото с отдыха и рассказывает о лучших локация Закарпатья

Сергей Притула время от времени предпочитает выезжать из «каменных джунглей» и наслаждаться красотой родной страны в кругу самых близких. Так он сделал и на этот раз, отправившись с семьей на Закарпатье, где успел побывать в бункере времен Второй мировой войны, винных погребах и полюбоваться красотой старинного замка.

– Хто куди, а ми на полонину! – подписал фото с сыном ведущий в Instagram.

Винный погреб и старый бункер: где Притула отдыхает с семьей
Винный погреб и старый бункер: где Притула отдыхает с семьей
Пресс-служба

По кочкам, по маленьким горбочкам

Семья уже успела прокатиться на больших внедорожниках и насладиться красотой горы Гемба, одной из самых высоких массива Полонина Боржава.

Интересный факт: гора Гемба – второй по высоте в Украине после Драгобрата горнолыжный курорт.

Старый бункер

Сергей не только наслаждается красотами природы, но и культурно проводит время. Вместе с детьми и супругой он посещает исторические места. Например, бункер в селе Верхняя Грабовница. Это один из наиболее сохранившихся памятников Второй мировой войны на так называемой «Линии Арпада».

«Линия Арпада» – ряд оборонных объектов 1939-1944 гг., которые тянулись около 600 км по карпатскому хребту. Эту оборонительную линию создали венгерские войска против наступающей Красной Армии.

Исторические винные подвалы

Также Притула с родными успел побывать в винных подвалах, где в огромных бочках хранится лучшее вино Закарпатья. Находятся такие подвалы в пгт Среднее, Ужгородская область.

Замок Шенборна

Кроме этого, ведущий прогулялся возле дворца графов Шенборнов. Это один из самых красивых и популярных архитектурных памятников Закарпатья, сохранившийся со времен правления Австро-Венгерской империи. Находится он неподалеку от города Мукачево, в селе Карпаты.

Ранее мы писали, что Сергей Притула мог не получить диплом. 

 

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Теги: Сергей Притула
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