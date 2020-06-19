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"У него есть мозги": Кондратюк заявил, что Скичко в будущем мог бы стать президентом

Комментариев: 2
Известный ведущий высказался о шансах Скичко в будущем стать главой нашей страны.
Кондратюк заявил, что Скичко мог бы стать хорошим президентом
Кондратюк заявил, что Скичко мог бы стать хорошим президентом
facebook.com/kondratjukigor

Украинский ведущий и продюсер Игор Кондратюк, который наиболее известен по шоу “Караоке на Майдані“, высказался о нардепе от фракции “Слуга народа“ и экс-ведущем Александре Скичко.

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Во время YouTube-программы “Гончаренко рулит“ Кондратюк заявил, что сейчас Скичко только набирается опыта в политике, однако вскоре Александр сможет занимать более высокие должности. 

Ведущий “Караоке на Майдані“ отметил, что в Скичко есть “мозги“, несмотря на плохое образование. Игорь признался, что верит политику и не удивится, если в будущем он сможет стать президентом.

“Вы будете смеяться, я в Скичко верю. У Скичко есть мозги. Я считаю, что у него недостаточно хорошее образование – это я ему говорил. Ты не поверишь, я думаю, что он может стать когда президентом, если у него сложатся некоторые звезды“, – поделился Кондратюк.

Напомним, ранее Игор Кондратюк поделился впечатлениями от участия в “Х-факторе-10“.

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Теги: Александр Скичко, Игорь Кондратюк
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.06.2020, 16:25
Оценка:  0
гость
Наши американские братья подогнали Украине 16 катеров Mark VI, партию Джавелинов, а НАТО запилило расширенный статус - дас ист фантастиш, супер!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ВСУ!!!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!
гость  (аноним)  19.06.2020, 16:20
Оценка:  +1
гость
Скичко клоун, хуже Зе. а Кондратюк просто дебил, раз в него верит
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