"У него есть мозги": Кондратюк заявил, что Скичко в будущем мог бы стать президентом

Известный ведущий высказался о шансах Скичко в будущем стать главой нашей страны.

Украинский ведущий и продюсер Игор Кондратюк, который наиболее известен по шоу “Караоке на Майдані“, высказался о нардепе от фракции “Слуга народа“ и экс-ведущем Александре Скичко.

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Во время YouTube-программы “Гончаренко рулит“ Кондратюк заявил, что сейчас Скичко только набирается опыта в политике, однако вскоре Александр сможет занимать более высокие должности.

Ведущий “Караоке на Майдані“ отметил, что в Скичко есть “мозги“, несмотря на плохое образование. Игорь признался, что верит политику и не удивится, если в будущем он сможет стать президентом.

“Вы будете смеяться, я в Скичко верю. У Скичко есть мозги. Я считаю, что у него недостаточно хорошее образование – это я ему говорил. Ты не поверишь, я думаю, что он может стать когда президентом, если у него сложатся некоторые звезды“, – поделился Кондратюк.

Напомним, ранее Игор Кондратюк поделился впечатлениями от участия в “Х-факторе-10“.

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