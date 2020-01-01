Модель показала яркую фотосессию в купальнике и парике .

Горячая инопланетянка: Деми Роуз разделась последи пустыни instagram.com/demirose

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Британская модель 25-летняя Деми Роуз показала фигуру в необычном наряде. В Инстаграм знаменитость добавила несколько фото, сделанных на фоне пустыни.

Деми позирует в серебристо-синем купальнике, сапогах и парике, выполненных в футуристической стилистике. В подписи Роуз обыграла свой откровенный образ, сравнив его с костюмом инопланетянки.

В принципе готовы покинуть эту планету, кто пойдет со мной? 🪐, - написала Деми.

Горячая инопланетянка: Деми Роуз разделась последи пустыни instagram.com/demirose

Горячая инопланетянка: Деми Роуз разделась последи пустыни instagram.com/demirose

Фолловеры оставили множество лайков к фото и назвали Деми “горячей штучкой“.

Ранее мы писали, что Деми Роуз разделась для удачного кадра.

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