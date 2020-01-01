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"Такие красивые": Седокова и Тимма позировали в белых нарядах

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Певица поделилась новым фото с молодым бойфрендом.
"Такие красивые": Седокова и Тимма позировали в белых нарядах
"Такие красивые": Седокова и Тимма позировали в белых нарядах
instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка “ВИА Гры“, известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой фотографией с бойфрендом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она обнимает 27-летнего возлюбленного, пока он делает селфи. На фото пара позировала в нарядах белого цвета от бренда Седоковой “LA Story“.

“Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона. Я согласилась. Так что я быстро расскажу какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма @lastory_store и побегу к нему ❤️“, - подписала фото Анна.

Седокова и Тимма позировали в белых нарядах
Седокова и Тимма позировали в белых нарядах
скриншот

Пользователи Сети забросали пару комплиментами в комментариях:

  • Красотка, я тебя обожаю 🔥
  • Счастья вам 🙌
  • Белые шмотки с красными цветами круто смотрятся ❤️
  • Какие вы классные!!!😍 Счастья вам и большой любви❤️
  • Какие😻 Светишься от счастья 🙏🏻❤️
  • Моя любимая пара!! Анечка Вы правильно живете и расставляете приоритеты во во всем!!!🌹
  • Аня вы офигенная пара 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Напомним, ранее Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: Ivona bigmir)net

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