"Такие красивые": Седокова и Тимма позировали в белых нарядах
Бывшая солистка “ВИА Гры“, известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой фотографией с бойфрендом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она обнимает 27-летнего возлюбленного, пока он делает селфи. На фото пара позировала в нарядах белого цвета от бренда Седоковой “LA Story“.
“Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона. Я согласилась. Так что я быстро расскажу какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма @lastory_store и побегу к нему ❤️“, - подписала фото Анна.
Пользователи Сети забросали пару комплиментами в комментариях:
- Красотка, я тебя обожаю 🔥
- Счастья вам 🙌
- Белые шмотки с красными цветами круто смотрятся ❤️
- Какие вы классные!!!😍 Счастья вам и большой любви❤️
- Какие😻 Светишься от счастья 🙏🏻❤️
- Моя любимая пара!! Анечка Вы правильно живете и расставляете приоритеты во во всем!!!🌹
- Аня вы офигенная пара 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️
Напомним, ранее Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть.
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