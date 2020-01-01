Певица поделилась новым фото с молодым бойфрендом.

"Такие красивые": Седокова и Тимма позировали в белых нарядах instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка “ВИА Гры“, известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой фотографией с бойфрендом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она обнимает 27-летнего возлюбленного, пока он делает селфи. На фото пара позировала в нарядах белого цвета от бренда Седоковой “LA Story“.

“Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона. Я согласилась. Так что я быстро расскажу какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма @lastory_store и побегу к нему ❤️“, - подписала фото Анна.

Седокова и Тимма позировали в белых нарядах скриншот

Пользователи Сети забросали пару комплиментами в комментариях:

Красотка, я тебя обожаю 🔥

Счастья вам 🙌

Белые шмотки с красными цветами круто смотрятся ❤️

Какие вы классные!!!😍 Счастья вам и большой любви❤️

Какие😻 Светишься от счастья 🙏🏻❤️

Моя любимая пара!! Анечка Вы правильно живете и расставляете приоритеты во во всем!!!🌹

Аня вы офигенная пара 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Напомним, ранее Седокова засветила пышные бедра в купальнике и возмутила Сеть.

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