"Научиться можно даже за час": Александр Педан рассказал о любимом виде спорта

SUP-бординг – это один из водных видов спорта.

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То, что украинцы пока не могут путешествовать за границу, не мешает им сполна наслаждаться летом. Одним из преимуществ этого времени года для Александра Педана – занятие водными видами спорта. Такими как SUP-бординг, например.

– На «сапах» сегодня катаются везде. Очень популярная штука, – говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – В принципе, это очень доступный вид спорта. Доску можно даже купить – она будет стоить от 5-6 тысяч гривен. Или брать в аренду. В Киеве есть пять точек, где легко найти нужное снаряжение. Я уверен: если загуглить, то можно отыскать доски в каждом городе.

Александр Педан рассказал о любимом виде спорта Пресс-служба

– Не надо быть суперсерфером, чтобы кататься на сапе, – с улыбкой рассказывает Александр Педан. – Научиться можно даже за час. Расскажу, как это делается.

Преимущество этого спорта в том, что особых навыков для катания не нужно. Важно просто не бояться воды и уметь сохранять баланс.



1. Сначала становимся на сап коленями. И гребем веслом. Управление очень простое – гребешь от себя – плывешь вперед, гребешь в обратную сторону – тормозишь.

2. Когда почувствовали баланс, осторожно становимся на ноги, опираясь на руки. Это напоминает асану «собака мордой вниз». SUP расшифровывается как stand up pedal, поэтому кататься надо стоя.

3. Кайфуем! И помним: если идет волна, встречать ее надо носом.

Ведущий Нового канала любит катать на сапе своих детей, и даже его четырехлапая любимица Лави всегда охотно составляет ему компанию.

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