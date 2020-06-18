Певица и фотограф похвастались отдыхом в загородном парково-отельном комплексе.

В купальнике и с бокалом: Астафьева показала, как развлекается с Плакидюк instagram.com/da_astafieva

Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева похвасталась роскошным отдыхом в одном из загородных парково-отельных комплексов - Equides Club. Компанию ей составила ее подруга, знаменитый фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

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На странице Даши в Инстаграм появилось видео, где она показала, чем занималась на отдыхе. В ролике можно увидеть, как артистка с Соней заселяются в номер. Позже девушки посещают баню. Астафьева появилась в бежевом купальнике и с бокалом белого напитка с клубникой.

Ранее Даша Астафьева поразила идеальными формами в новой фотосессии.

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