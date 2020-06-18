В купальнике и с бокалом: Астафьева показала, как развлекается с Плакидюк
Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева похвасталась роскошным отдыхом в одном из загородных парково-отельных комплексов - Equides Club. Компанию ей составила ее подруга, знаменитый фэшн-фотограф Соня Плакидюк.
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На странице Даши в Инстаграм появилось видео, где она показала, чем занималась на отдыхе. В ролике можно увидеть, как артистка с Соней заселяются в номер. Позже девушки посещают баню. Астафьева появилась в бежевом купальнике и с бокалом белого напитка с клубникой.
Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от @annabutkevych.official прямо в постель...И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко! Все лучшее доставили с любовью и заботой в @equides_club Маленький курорт от @alfaspa & @starpool.official с самым лучшим спа- оборудованием [attention] прямо в номере, с незабываемым интерьером от @annadesign_interior ! Уж мы с @moi_sofism точно знаем..что обязательно сюда вернёмся!
Ранее Даша Астафьева поразила идеальными формами в новой фотосессии.
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