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Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы

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Балерина позировала в коротком платье необычного кроя.
Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Народная артистка Украины, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар на днях отправилась в Одессу.

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На своей странице в Инстаграм звезда поделилась первыми кадрами на фоне Черного моря. Так, на свежих снимках артистка запечатлена возле куста роз в нежно-розовом мини-платье с одним длинным рукавом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

“...Пройдемте в сад, я покажу Вас розам...“, - подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
скриншот

Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы
скриншот

Пользователи Сети осыпали балерину комплиментами:

  • ❤️Дуже красива🌸так ніжно🌸🌸
  • Вы очень красивая ❤️❤️
  • Фото, такое нежное😘
  • 🔥🔥🔥🔥Яка ти гарна😍😍😍👍👍👍👍🔥
  • Обожнюю Катрусю! Неймовірна👏😘🥰🧡
  • Очень гармонично ✨❤️

Ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: ivona)bigmir.net

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