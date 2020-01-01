Балерина позировала в коротком платье необычного кроя.

Народная артистка Украины, прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Екатерина Кухар на днях отправилась в Одессу.

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На своей странице в Инстаграм звезда поделилась первыми кадрами на фоне Черного моря. Так, на свежих снимках артистка запечатлена возле куста роз в нежно-розовом мини-платье с одним длинным рукавом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

“...Пройдемте в сад, я покажу Вас розам...“, - подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы скриншот

Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами из Одессы скриншот

Пользователи Сети осыпали балерину комплиментами:

❤️Дуже красива🌸так ніжно🌸🌸

Вы очень красивая ❤️❤️

Фото, такое нежное😘

🔥🔥🔥🔥Яка ти гарна😍😍😍👍👍👍👍🔥

Обожнюю Катрусю! Неймовірна👏😘🥰🧡

Очень гармонично ✨❤️

Ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.

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