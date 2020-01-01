Звезда призналась, что не может еще вернуться к докарантинному режиму.

"Чувство, что меня били": Дорофеева рассказала о первых съемках после карантина instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, которая 10 лет являлась солисткой дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева рассказала, как прошел ее первый рабочий день после карантина.

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На своей странице в Инстаграм звезда заявила, что карантин ее “разбаловал“ и теперь она не может вернутся к привычному ритму. Надя отметила, что на первых съемках чувствовала себя побитой.

“Карантин конечно меня разбаловал. Я такая прям высыпалась, никаких тебе ночей в самолетах и автобусах. Никаких съёмок сутками, без перерыва на поспать😎 И тут на тебе, первая съёмочная ночь, а у меня чувство что меня били. Эй, режиммчииик, возвращаааайся“, - поделилась Дорофеева.

Дорофеева рассказала о первых съемках после карантина скриншот

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

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