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"Нереальная красотка": Катя Осадчая соблазнила стройными ножками

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Ведущая позировала в коротеньком платье.
"Нереальная красотка": Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
"Нереальная красотка": Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
instagram.com/kosadcha

Звезда телеканала 1+1, ведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая порадовала поклонников пикантными кадрами.

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На странице знаменитости в Инстаграм появилось несколько фотографий, где она запечатлена в серебристым мини-платьем с длинными рукавами и глубоким декольте. Свой образ она дополнила туфлями белого цвета, белой шляпой и длинными серьгами. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги Осадчей.

“Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких“, - подписала снимки Катя.

Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
скриншот

Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
скриншот

Пользователи Сети похвалили ведущую за новый роскошный образ:

  • Катю, Ви неймовірно красива!!! Я Вами захоплююся!!!
  • Дуже гарна! 😍
  • Чудова👍
  • Нереальная красотка🔥🔥🔥
  • “А ноги, а ноги, а ноги, ноги, ноги...Такие ноги-ноги, даются лишь немногим!“ 🎶🎵
  • Сукня неперевершена як і Катя😍
  • 👍👍королева👍👍👍😊
  • О, яка краса! 😍

Напомним, ранее стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona bigmir)net

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