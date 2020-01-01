"Нереальная красотка": Катя Осадчая соблазнила стройными ножками
Звезда телеканала 1+1, ведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая порадовала поклонников пикантными кадрами.
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На странице знаменитости в Инстаграм появилось несколько фотографий, где она запечатлена в серебристым мини-платьем с длинными рукавами и глубоким декольте. Свой образ она дополнила туфлями белого цвета, белой шляпой и длинными серьгами. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги Осадчей.
“Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких“, - подписала снимки Катя.
Пользователи Сети похвалили ведущую за новый роскошный образ:
- Катю, Ви неймовірно красива!!! Я Вами захоплююся!!!
- Дуже гарна! 😍
- Чудова👍
- Нереальная красотка🔥🔥🔥
- “А ноги, а ноги, а ноги, ноги, ноги...Такие ноги-ноги, даются лишь немногим!“ 🎶🎵
- Сукня неперевершена як і Катя😍
- 👍👍королева👍👍👍😊
- О, яка краса! 😍
Напомним, ранее стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым.
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