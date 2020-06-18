Певица добавила несколько снимком в эффектном наряде и написала неоднозначный пост .

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак покорила поклонников эффектными фото и одновременно встревожила неожиданным заявлением.

В Инстаграм звезда разместила два снимка, на которых позирует в приталенном темном платье с глубоким декольте и декоративным вырезом в районе поясницы. Образ дополнили светлые босоножки на танкетке. Наряд подчеркнул точеную фигурку певицы. В описании Лорак написала, что каждый свой день стоит ценить как последний.

В голове крутится: что нас ждёт? Какой он – завтрашний день? И понимаешь одно: есть только «СЕГОДНЯ». Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре, - написала Лорак.

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников instagram.com/anilorak

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников instagram.com/anilorak

Фолловеры отметили в комментариях, что Лорак красива, а также подчеркнули, что посты звезды стали намного серьезнее. Некоторые подписчики решили, что Каролина слишком впечатлительна - и стали успокаивать звезду, отмечая, что все точно будет хорошо:

Все точно будет хорошо, не переживайте

Каролина-Статуэточка!🕊💙 Загляденье🙏👍👌🌞👏😘

Какие верные слова!!! А фото потрясающие😍😍😍

Принцесса ❤️

Прелесть💕

Когда новые фотографии?😭

Прекрасна😍❤️

Что то Каро как то последнее время серьёзна во всем ...пропала зажигалка😊, - написали в Сети.

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