"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников
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Певица Ани Лорак покорила поклонников эффектными фото и одновременно встревожила неожиданным заявлением.
В Инстаграм звезда разместила два снимка, на которых позирует в приталенном темном платье с глубоким декольте и декоративным вырезом в районе поясницы. Образ дополнили светлые босоножки на танкетке. Наряд подчеркнул точеную фигурку певицы. В описании Лорак написала, что каждый свой день стоит ценить как последний.
В голове крутится: что нас ждёт? Какой он – завтрашний день? И понимаешь одно: есть только «СЕГОДНЯ». Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре, - написала Лорак.
Фолловеры отметили в комментариях, что Лорак красива, а также подчеркнули, что посты звезды стали намного серьезнее. Некоторые подписчики решили, что Каролина слишком впечатлительна - и стали успокаивать звезду, отмечая, что все точно будет хорошо:
- Все точно будет хорошо, не переживайте
- Каролина-Статуэточка!🕊💙 Загляденье🙏👍👌🌞👏😘
- Какие верные слова!!! А фото потрясающие😍😍😍
- Принцесса ❤️
- Прелесть💕
- Когда новые фотографии?😭
- Прекрасна😍❤️
- Что то Каро как то последнее время серьёзна во всем ...пропала зажигалка😊, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала подросшую дочь.
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