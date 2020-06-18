Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников

Комментариев: 2
Певица добавила несколько снимком в эффектном наряде и написала неоднозначный пост .

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников
instagram.com/anilorak

Читай также: “Откровенно, но красиво“: Постройневшая Лорак в корсете раздразнила Сеть

Певица Ани Лорак покорила поклонников эффектными фото и одновременно встревожила неожиданным заявлением.

В Инстаграм звезда разместила два снимка, на которых позирует в приталенном темном платье с глубоким декольте и декоративным вырезом в районе поясницы. Образ дополнили светлые босоножки на танкетке. Наряд подчеркнул точеную фигурку певицы. В описании Лорак написала, что каждый свой день стоит ценить как последний.

В голове крутится: что нас ждёт? Какой он – завтрашний день? И понимаешь одно: есть только «СЕГОДНЯ». Сегодня надо быть счастливым! Каждый день, как жизнь в миниатюре, - написала Лорак.

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников
instagram.com/anilorak

"Каким будет завтра?": Лорак показала фигуру на фото и напугала поклонников
instagram.com/anilorak

Фолловеры отметили в комментариях, что Лорак красива, а также подчеркнули, что посты звезды стали намного серьезнее. Некоторые подписчики решили, что Каролина слишком впечатлительна - и стали успокаивать звезду, отмечая, что все точно будет хорошо:

  • Все точно будет хорошо, не переживайте
  • Каролина-Статуэточка!🕊💙 Загляденье🙏👍👌🌞👏😘
  • Какие верные слова!!! А фото потрясающие😍😍😍
  • Принцесса ❤️
  • Прелесть💕
  • Когда новые фотографии?😭
  • Прекрасна😍❤️
  • Что то Каро как то последнее время серьёзна во всем ...пропала зажигалка😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала подросшую дочь. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, фигура звезд, наряды ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.06.2020, 19:01
Оценка:  0
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  18.06.2020, 19:00
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь