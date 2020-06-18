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Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире - видео

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Звезда показала, как выглядит ее спальня и ванная комната.
Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире - видео
Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире - видео
instagram.com/thejerryheil

На прошлой неделе известная украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil сообщила фанам о переезде. А сегодня, 18 июня, девушка впервые показала свою новую квартиру.

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Звезда провела экскурсию по жилью, опубликовав на своей странице в Инстаграм видео. В роликах Jerry Heil продемонстрировала интерьер спальни, ванной комнаты и кабинета.

В комментариях пользователи Сети отметили, что им понравилось в новой квартире знаменитости:

  • Стіна де туалет дійсно функціональна🔥🔥🔥
  • Ти така гарна😍😍рум тур дуже сподобався, він зробив мій ранок❤️❤️❤️
  • таке враження, квартира зажила новим чудовим життям - у ній жеве митець.
  • Туалет мене вразив найбільше 😂 Хм...щоб це могло означати......🐼
  • Обалденный домик! Поздравляяяаааем👏👏👏🥳
  • Вау,Яна, квартира просто бомба🔥мені дуже сподобалася! А ще, я думаю, це такий кайф коли у кожній кімнаті так багато простору (бо я не знаю як це😂)

Напомним, ранее Jerry Heil удивила причиной своего переезда в новую квартиру.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: ivona)bigmir.net

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