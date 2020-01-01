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"Какая яркая!": Каменских в неожиданном образе покорила Сеть

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Звезда выставила фото в разноцветной одежде и с оригинальной прической .

"Какая яркая!": Каменских в неожиданном образе покорила Сеть
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает удивлять публику оригинальными образами. Яркая красотка, которая в 2019-м вышла замуж на продюсера, рэпера Алексея Потапенко, буквально излучает счастье и готова делиться им с фолловерами.

Так, в Инстаграм Каменских добавила фото в яркой одежде с геометрическим рисунком. А дополнением к оригинальному образу звезды стала прическа с хвостиками. В подписи Каменских написала о любви:

Думай так, чтобы в сердце была только ❤️, - подписала кадр Настя. 

"Какая яркая!": Каменских в неожиданном образе покорила Сеть
instagram.com/kamenskux

Фолловерам понравился оригинальный образ Каменских, ей наделали комплиментов в Сети:

  • Красивая❤️
  • Как ярко и симпатично, а за тепло спасибо!🔥💣🌹🤟👏👌🍀❤️
  • Красотка 🔥🔥🔥
  • Яка ж Ви гарна😘Захоплююсь 💗
  • Класнючка🔥
  • Модно конечно,очень даже круто👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике. 

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, прически звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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