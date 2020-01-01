Звезда выставила фото в разноцветной одежде и с оригинальной прической .

"Какая яркая!": Каменских в неожиданном образе покорила Сеть instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает удивлять публику оригинальными образами. Яркая красотка, которая в 2019-м вышла замуж на продюсера, рэпера Алексея Потапенко, буквально излучает счастье и готова делиться им с фолловерами.

Так, в Инстаграм Каменских добавила фото в яркой одежде с геометрическим рисунком. А дополнением к оригинальному образу звезды стала прическа с хвостиками. В подписи Каменских написала о любви:

Думай так, чтобы в сердце была только ❤️, - подписала кадр Настя.

"Какая яркая!": Каменских в неожиданном образе покорила Сеть instagram.com/kamenskux

Фолловерам понравился оригинальный образ Каменских, ей наделали комплиментов в Сети:

Красивая❤️

Как ярко и симпатично, а за тепло спасибо!🔥💣🌹🤟👏👌🍀❤️

Красотка 🔥🔥🔥

Яка ж Ви гарна😘Захоплююсь 💗

Класнючка🔥

Модно конечно,очень даже круто👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

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