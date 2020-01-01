Куда заедет фирменный транспорт ведущей?

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Карантин ослабили, а, значит, снова можно отправляться в путешествия. Правда, не все страны готовы принимать туристов с распростертыми объятиями. Нечего расстраиваться – это же отличный повод изучить Украину вдоль и поперек. Новый канал вместе с Лесей Никитюк начал делать это еще прошлым летом. На днях звезда продолжила тревел-исследование и отправилась колесить по родным просторам.

– Путешествовать по Украине – это не просто открывать для себя новые места, это узнавать что-то очень родное и знакомое, – рассказывает ведущая. – Иногда настоящая красота может быть совсем рядом, но мы просто ее не замечаем. Уж кому-кому, а объездившей полмира красивой девушке можно верить. Во втором сезоне команда «Le Маршрутки» будет открывать еще больше мест, в которые можно влюбиться с первого взгляда. Ведь наша главная цель – вдохновить путешествовать по Украине.

"Le Маршрутка" отправилась в путь: где ждать Лесю Никитюк этим летом? Пресс-служба

В новом сезоне Леся готовит еще больше шуток-прибауток. За это отвечает не только она, но и ее водитель Богдан Богданович, роль которого исполняет Игорь Новинчук. Так где ждать желтый «Богданчик» звезды Нового канала? Записывайте: Волынь, Карпаты, Закарпатье, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская области, Черноморское побережье. Леся обещает показать такие красоты, что вам захочется прыгнуть в машину или даже в маршрутку и отправиться по ее следам. А чтобы ничего не помешало съемкам, команда апгрейднула фирменный «Богдан», провела ТО, а Леся оставила своего песика Рафика на все лето у родителей, вы только представьте, чего ей это стоило. Второму сезону «Le Маршрутки» – быть! Еще ярче и масштабней! Ура!

Премьеру тревел-исследования Леси Никитюк и Богдан Богдановича смотрите этой осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать крестным.

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