Звезда сфотографировалась в нарядах, которые подчеркнули ее фигуру .

Вот так наряд: Седокова не удержала пышную грудь в платье своего бренда instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая недавно удивила Сеть свежим снимком в купальнике, устроила настоящий показ мод, примерив яркие наряды. В Инста-сториз звезда опубликовала несколько видео, на которых появилась в объемных платьях известного бренда.

Надевая пышный сарафан с очень глубоким декольте, Анна случайно показала свою пышную грудь.

Как думаете, оставить вырез? - уточнила Седокова.

"Оставить вырез?": Седокова не удержала пышную грудь в эффектном платье instagram.com/annasedokova

"Оставить вырез?": Седокова не удержала пышную грудь в эффектном платье instagram.com/annasedokova

"Оставить вырез?": Седокова не удержала пышную грудь в эффектном платье instagram.com/annasedokova

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Кроме того, звезда добавила в Сеть эффектное селфи, на котором показала стильный look в розовом наряде с очень глубоким декольте и повязкой на волосы - в тон. Дополнили образ крупные серьги.

Подпись к фото интригует - поскольку Анна опубликовала цитату, намекающую на развитие отношений с любимым:

Был только один выход, ибо наши жизни сплелись в слишком запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить всё как-нибудь иначе. Доверимся жребию: орёл — и мы поженимся, решка — и мы расстанемся навсегда. Монетка была подброшена. Она звякнула, завертелась и остановилась. Орёл. Мы уставились на неё с недоумением. Затем, в один голос, мы сказали: «Может, ещё разок?» «Судьба» Джей Рип, - написала Седокова.

"Оставить вырез?": Седокова не удержала пышную грудь в эффектном платье instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала подросшую дочь.

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