Узнайте, как сейчас выглядит Глеб Оверчук.

Народная артистка Украины, популярная певица Ирина Билык поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 18 июня, ее старший сын Глеб отмечает день рождения.

Читай также: "Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом

По случаю 21-летия сына на своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала новый снимок именинника. А также Билык опубликовала несколько рисунков Глеба.

“Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!🌹🌹🌹🌹🌹￼ А это его рисунки...я в шоке! Гениально !!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 С Днём Рождения, моя Звезда!“, - подписала кадры Ирина.

Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием скриншот

Рисунки Глеба Оверчука скриншот

Рисунки Глеба Оверчука скриншот

Рисунки Глеба Оверчука скриншот

Отметим, что отцом Глеба является второй фактический муж Ирины Билык - модель Андрей Оверчук.

Напомним, ранее Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.