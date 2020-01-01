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Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием

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Узнайте, как сейчас выглядит Глеб Оверчук.
Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием
Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, популярная певица Ирина Билык поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 18 июня, ее старший сын Глеб отмечает день рождения.

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По случаю 21-летия сына на своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала новый снимок именинника. А также Билык опубликовала несколько рисунков Глеба.

“Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!🌹🌹🌹🌹🌹￼ А это его рисунки...я в шоке! Гениально !!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 С Днём Рождения, моя Звезда!“, - подписала кадры Ирина.

Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием
Ирина Билык трогательно поздравила старшего сына с 21-летием
скриншот

Рисунки Глеба Оверчука
Рисунки Глеба Оверчука
скриншот

Рисунки Глеба Оверчука
Рисунки Глеба Оверчука
скриншот

Рисунки Глеба Оверчука
Рисунки Глеба Оверчука
скриншот

Отметим, что отцом Глеба является второй фактический муж Ирины Билык - модель Андрей Оверчук.

Напомним, ранее Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona bigmir)net

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