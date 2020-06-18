Эпатажная звезда продемонстрировала свой карантинный look.

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото instagram.com/ziasphere

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Певица Зианджа, которая до смены пола была известна как Борис Апрель, ненадолго пропала из соцсетей и не делилась свежими фото. Но недавно эпатажная звезда все-таки пообщалась с подписчиками в Инста-сториз, посетовав на сильную жару. Кроме того, Зи продемонстрировала свой “карантинный“ образ в черной маске, которую артистка “доработала“ в редакторе.

Жарковато стало снаружи, - игриво подписала кадр Зианджа.

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото instagram.com/ziasphere

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото instagram.com/ziasphere

Напомним, что Зианджа была участницей 8 сезона шоу “Голос страны“. До этого девушка-трансгендер долгое время жила в США.

Ранее мы писали, что Зианджа сменила имидж.

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