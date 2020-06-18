Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Жарковато стало": Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото

Комментариев: 1
Эпатажная звезда продемонстрировала свой карантинный look.

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
instagram.com/ziasphere

Читай также: Зианджа рассказала, как оказалась бездомной из-за Наталии Могилевской

Певица Зианджа, которая до смены пола была известна как Борис Апрель, ненадолго пропала из соцсетей и не делилась свежими фото. Но недавно эпатажная звезда все-таки пообщалась с подписчиками в Инста-сториз, посетовав на сильную жару. Кроме того, Зи продемонстрировала свой “карантинный“ образ в черной маске, которую артистка “доработала“ в редакторе. 

Жарковато стало снаружи, - игриво подписала кадр Зианджа.

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
instagram.com/ziasphere

Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
Жарковато стало: Певица-трансгендер Зианджа показала свежие фото
instagram.com/ziasphere

Напомним, что Зианджа была участницей 8 сезона шоу “Голос страны“. До этого девушка-трансгендер долгое время жила в США.

Ранее мы писали, что Зианджа сменила имидж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Зианджа, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
FIGURA  (аноним)  18.06.2020, 11:54
Оценка:  0
FIGURA
Борисом ты был краше!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь