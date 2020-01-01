Звезда продемонстрировала фигуру в купальнике.

"Ну шикарно же": Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире instagram.com/babaslavka

Солистка популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская показала, как развлекается с детьми в квартире в жаркую погоду.

Читай также: “Че добру преподать?“: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка продемонстрировала, как она обустроила балкон. На свежем снимке можно увидеть, как звездная мама в желтом купальнике вместе с 4-летней дочерью Лаурой позируют в воде.

“У нас тут своя Марбелья 🤣“, - в шутку подписала Слава.

Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире скриншот

Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на Славину террасу

🖤Ну шикарно же🖤👍🏻👍🏻

По чём вход на бассик?)))

Не затопите соседей!😂👍😉

Классно. И у нас такой бассейн. Дети довольны, а родители спокойны

Бомбезно

Круто 😂😊

❤️❤️❤️ Фигура у вас пушка конечно! - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.