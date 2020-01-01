"Ну шикарно же": Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире
Звезда продемонстрировала фигуру в купальнике.
Солистка популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская показала, как развлекается с детьми в квартире в жаркую погоду.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка продемонстрировала, как она обустроила балкон. На свежем снимке можно увидеть, как звездная мама в желтом купальнике вместе с 4-летней дочерью Лаурой позируют в воде.
“У нас тут своя Марбелья 🤣“, - в шутку подписала Слава.
- Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на Славину террасу
- 🖤Ну шикарно же🖤👍🏻👍🏻
- По чём вход на бассик?)))
- Не затопите соседей!😂👍😉
- Классно. И у нас такой бассейн. Дети довольны, а родители спокойны
- Бомбезно
- Круто 😂😊
- ❤️❤️❤️ Фигура у вас пушка конечно! - пишут в комментариях пользователи Сети.
Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.
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