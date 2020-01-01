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"Ну шикарно же": Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире

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Звезда продемонстрировала фигуру в купальнике.
"Ну шикарно же": Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире
"Ну шикарно же": Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире
instagram.com/babaslavka

Солистка популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская показала, как развлекается с детьми в квартире в жаркую погоду. 

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка продемонстрировала, как она обустроила балкон. На свежем снимке можно увидеть, как звездная мама в желтом купальнике вместе с 4-летней дочерью Лаурой позируют в воде.

“У нас тут своя Марбелья 🤣“, - в шутку подписала Слава.

Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире
Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире
скриншот

  • Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на Славину террасу
  • 🖤Ну шикарно же🖤👍🏻👍🏻
  • По чём вход на бассик?)))
  • Не затопите соседей!😂👍😉
  • Классно. И у нас такой бассейн. Дети довольны, а родители спокойны
  • Бомбезно
  • Круто 😂😊
  • ❤️❤️❤️ Фигура у вас пушка конечно! - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona bigmir)net

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