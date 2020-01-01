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Евгений Кот рассказал, как устроил жене сцену ревности

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Танцор сделал откровенное признание об отношениях с Натальей Татаринцевой.
Евгений Кот рассказал, как устроил жене сцену ревности
Евгений Кот рассказал, как устроил жене сцену ревности
Пресс-служба

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Евгений Кот – известный украинский танцор и хореограф. Его вторая половина также – Наталья Татаринцева также увлекаются танцами. Поэтому в семье двух танцоров порой бушуют настоящие страсти. Но как признался сам Евгений в интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он только единожды устроил жене сцену ревности.

“Скоро будет 5 лет, как мы вместе, и я однажды устроил ей сцену ревности. Она хотела в новогоднюю ночь поехать в клуб, потанцевать. А я не хотел. И там был парень, который сказал: “Я все организую, ты только приезжай“. Она, конечно, не к нему ехала – там было несколько ее друзей. Но в итоге не поехала. Не знаю почему – плохое настроение было наверное“, – рассказывает танцор.

По словам Евгения, в остальных вопросах он не ревнив и полностью доверяет своей жене.

Евгений Кот рассказал, как устроил жене сцену ревности
Евгений Кот рассказал, как устроил жене сцену ревности
Пресс-служба

Ранее Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити.

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Теги: Женя Кот, Наталья Татаринцева
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Источник: ivona)bigmir.net

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