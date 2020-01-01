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"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря

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Супруги улетели в Одессу, чтобы отпраздновать день рождения Дмитрия .

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря
instagram.com/aakucherenko

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Известный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров и его супруга - модель и телеведущая Александра Кучеренко очаровали Сеть свежими фото с отдыха.

Вчера, 17 июня 2020, пара улетела в Одессу, чтобы там отпраздновать 37-летие Дмитрия. Это первый за долгое время день рождения путешественника, который он проводит в Украине. 

В Инстаграм Александра добавила свежие фото, на которых показала, как они с мужем проводят время на море.

В кадре звездные супруги появляются на борту прогулочного катера - они выглядят очень счастливыми.  Саша позирует в коротком полотняном платье с яркой цветочной вышивкой, а Дмитрий - в белой рубашке и светлых брюках. 

Одесса🧡, - коротко подписала снимки Кучеренко.

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря
instagram.com/aakucherenko

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря
instagram.com/aakucherenko

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря
instagram.com/aakucherenko

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Фолловеры оставили к снимкам комментарии, в которых назвали звездную пару “самой красивой в Одессе“:

  • Класс❤️Красотуличка😘Привет и поздравления вашему мужу🥳
  • Чудова сукня!! 🔥Гарного відпочинку 😄
  • Балдею от Вашей пары! Счастливые и красивые! Будьте такими всегда!!! ❤️❤️❤️
  • Класс! Морько! 💥
  • Вы просто сияете счастьем😍❤! Смотришь на вас и тоже заряжаешься счастьем😊🎉
  • Класс❤️в Одессе самая пора😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров рассказал, сколько раздарил вышиванок иностранцам.

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, наряды звезд, вышиванка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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