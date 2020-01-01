Супруги улетели в Одессу, чтобы отпраздновать день рождения Дмитрия .

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря instagram.com/aakucherenko

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Известный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров и его супруга - модель и телеведущая Александра Кучеренко очаровали Сеть свежими фото с отдыха.

Вчера, 17 июня 2020, пара улетела в Одессу, чтобы там отпраздновать 37-летие Дмитрия. Это первый за долгое время день рождения путешественника, который он проводит в Украине.

В Инстаграм Александра добавила свежие фото, на которых показала, как они с мужем проводят время на море.

В кадре звездные супруги появляются на борту прогулочного катера - они выглядят очень счастливыми. Саша позирует в коротком полотняном платье с яркой цветочной вышивкой, а Дмитрий - в белой рубашке и светлых брюках.

Одесса🧡, - коротко подписала снимки Кучеренко.

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря instagram.com/aakucherenko

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря instagram.com/aakucherenko

"Яркая пара": Комаров с супругой показали атмосферные фото с моря instagram.com/aakucherenko

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Фолловеры оставили к снимкам комментарии, в которых назвали звездную пару “самой красивой в Одессе“:

Класс❤️Красотуличка😘Привет и поздравления вашему мужу🥳

Чудова сукня!! 🔥Гарного відпочинку 😄

Балдею от Вашей пары! Счастливые и красивые! Будьте такими всегда!!! ❤️❤️❤️

Класс! Морько! 💥

Вы просто сияете счастьем😍❤! Смотришь на вас и тоже заряжаешься счастьем😊🎉

Класс❤️в Одессе самая пора😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров рассказал, сколько раздарил вышиванок иностранцам.

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