Оля Полякова впервые рассказала, что ее избивал бывший бойфренд

По словам звезды, сейчас ее экс-возлюбленный - политик в Виннице.

Известная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова шокировала поклонников признанием о личной жизни. Звезда приняла участие в проекте “Экзамен с Машой Ефросининой“ и рассказала о прошлых отношениях.

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Оля призналась, что в 17 лет стала жертвой насилия. Ее роман с влиятельным парнем, который сейчас политик в Виннице, закончился уголовным делом. Мужчина неоднократно поднимал руку на певицу. А когда Полякова решилась уйти от бойфренда, он поджег ей квартиру и нанял парней, которые избили Олю под ночным клубом.

“Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице, - поделилась жуткими воспоминаниями артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова засветила фигуру в бикини.

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