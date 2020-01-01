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Муж Ирины Билык показал подросшего сына

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Аслан Ахмадов поделился подборкой свежих снимков 5-летнего Табриза.
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
instagram.com/bilyk_iryna

Муж Народной артистки Украины Ирины Билык, российский продюсер, фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов поделился милыми кадрами в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 47-летний звездный отец опубликовал подборку снимков с 5-летним сыном Табризом. На фото мальчик в зеленой футболке собирает черешню. В описании к кадрам Аслан признался, что хотел бы вернуться в детство.

“Когда меня спрашивают, если бы можно было вернуть время назад, то в каком возрасте я хотел бы оказаться, то я не задумываясь отвечаю, что хотел бы вернуться в то время когда мне было 5-6 лет. Самое прекрасное и беззаботное время, когда ты ещё совсем не знаешь жизнь, и абсолютно все для тебя открывается впервые и вновь, когда тебя абсолютно все любят, молоды счастливы твои родители и ты убеждён, что так будет ВСЕГДА!“, - трогательно написал Ахмадов.

Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Скриншот

Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Скриншот

Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
скриншот

Муж Ирины Билык показал подросшего сына
Муж Ирины Билык показал подросшего сына
скриншот

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга.

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Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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Источник: Ivona bigmir)net

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