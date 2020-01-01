Муж Ирины Билык показал подросшего сына

Муж Народной артистки Украины Ирины Билык, российский продюсер, фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов поделился милыми кадрами в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 47-летний звездный отец опубликовал подборку снимков с 5-летним сыном Табризом. На фото мальчик в зеленой футболке собирает черешню. В описании к кадрам Аслан признался, что хотел бы вернуться в детство.

“Когда меня спрашивают, если бы можно было вернуть время назад, то в каком возрасте я хотел бы оказаться, то я не задумываясь отвечаю, что хотел бы вернуться в то время когда мне было 5-6 лет. Самое прекрасное и беззаботное время, когда ты ещё совсем не знаешь жизнь, и абсолютно все для тебя открывается впервые и вновь, когда тебя абсолютно все любят, молоды счастливы твои родители и ты убеждён, что так будет ВСЕГДА!“, - трогательно написал Ахмадов.