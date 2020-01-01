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Оля Полякова призналась, как относится к парню старшей дочери

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Певица прокомментировала отношения 15-летней Маши с новым бойфрендом.
Оля Полякова призналась, как относится к парню старшей дочери
Оля Полякова призналась, как относится к парню старшей дочери
instagram.com/polyakovamusic

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Известная украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова впервые высказалась о личной жизни своей старшей дочери. Звезда приняла участие в проекте “Экзамен с Машой Ефросининой“ и рассказала, как относится к парню Маши и знакома ли с ним.

“Нет, со мной еще не знакомила. Она меня спрашивает: “Он тебе нравится?“. А я ей: “Маша, он не мне должен нравиться, а тебе“.У них не близкие отношения, они общаются всего три месяца, из которых два месяца на карантине они не виделись“, - прокомментировала артистка.

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Кроме того, Полякова рассказала, как реагирует на фотографии Маши, где она целуется с новым бойфрендом.

“Я ей говорю: “Маша, что ты делаешь? Тебе не кажется, что это какая-то интимная история?“. А она говорит: “Ты же знаешь, что мне нужен трафик“... Она очень любит внимание, любит камеры и сниматься. Понятно, когда она выставляет неприемлемые вещи, я ей звоню и говорю: “Ты сошла с ума?“. И тогда она все удаляет“, – рассказала Оля.

Напомним, ранее Оля Полякова засветила фигуру в бикини.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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