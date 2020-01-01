Сестра Дмитрия Комарова Ангелина показала эксклюзивные фото семейного отдыха с братом.

Сегодня главный путешественник страны Дмитрий Комаров празднует свое 37-летие. Впервые за много лет Дима проводит этот день в Украине.

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Супруга Дмитрия телеведущая Александра Кучеренко подготовила для мужа особый сюрприз по такому случаю – испекла торт и подарила авиабилет, самый долгожданный подарок для любого путешественника.

Утренним авиарейсом пара отправилась в Одессу изучать “изнанку южной столицы“ и наслаждаться морским отдыхом.

“Мы хорошо знаем Одессу, я проводил здесь творческие встречи. Это один из любимых городов в Украине. Мы с супругой прогуляемся в центре, искупаемся в море, а потом поищем “изнанку“ Одессы и будем изучать окрестности на арендованной машине, продолжая челлендж #МандруйУкраїною. Я не раз говорил, что нашей стране есть много интересных и очень красивых мест для отдыха. Мы уже едем на встречу новым украинским приключениям!“, - рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров рассказал, где празднует свой День рождения Пресс-служба

Сестра Дмитрия Ангелина тоже подготовила сюрприз по случаю Дня рождения брата. В своих социальных сетях Ангелина поделилась эксклюзивными семейными фотографиями и вспомнила самые яркие моменты с Димой. Среди них – фото из поездки в Камбоджу, где брат и сестра плавали на лодке по самому большому пресноводному озеру Индокитая Тонлесап, и воспоминания из семейной экспедиции по Юго-Восточной Азии, и забавная фото из музея иллюзий в Берлине, где Дима как будто ест голову Ангелины, и кадр, сделанный во время катания на джипе по болотам Черкасской области, и закулисье светских мероприятий.

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На одной из фото Ангелина примеряет уникальную корону короля Мустанга, которую Дима привез из экспедиции по Непалу. Интересно, что телеведущий ранее не показывал этот ценный экспонат своей коллекции.

“Костюмированная вечеринка дома у Димы. На мне реальная эксклюзивная корона из личной коллекции короля Мустанга. Она обязательно когда-нибудь станет экспонатом будущего музея “Мир Наизнанку“, - подписала фото Ангелина.

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной Пресс-служба

Интересно, что перелет в Одессу стал первым для телеведущего за последние четыре месяца. Дмитрий Комаров впервые испытал на себе новые усиленные меры предосторожности в аэропортах в связи с карантином, и поделился своими впечатлениями.

“Я впервые лечу за последние 4 месяца, то есть с начала карантина. Действительно в аэропорт не запускают без масок, а в Одессе, когда мы прилетели, меня поразила система, которая установлена в аэропорту – автоматический скрининг температуры пассажиров в очереди“, - говорит Дмитрий.

Телеведущий не раз призыва украинцев открывать для себя новые места в родной стране и сейчас на собственном примере рассказывает о своих самых любимых уголках Украины на своих страничках в соц.сетях. Так совсем недавно, он поделился местами для отдыха в Житомирской и Черкасской областях. Будем ждать от Дмитрия Комарова новые интересные фото и истории о других уголках родной страны.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом.

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