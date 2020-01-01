В свежем выпуске "Хлебного зрелища" работу шеф-поваров оценивал неожиданный гость.

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В гастропроекте «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube, шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин соревнуются в искусстве кулинарной импровизации. Из одинаковых наборов продуктов они готовят разные блюда и отдают их на пробу звездным гостям — Владимиру Дантесу, Жене Галичу, Дарье Коломиец и другим.

В свежем выпуске работу шефов оценивал неожиданный гость — их коллега, шеф-повар Алексей Краковский.

— Если честно, я боялся есть приготовленные ребятами блюда, потому что видел первую серию и понимал, что это будет треш, — признался Алексей. — Но в итоге мне все понравилось, я еще и сэкономил на ужине.

Кто узнал участника "Хлебного зрелища" по сосиске? Пресс-служба

— Блюдо Семина я узнал сразу. Его выдали надрезы на сосиске — именно в таком виде подают сосиски во Вьетнаме (Илья Семин работает в ресторане вьетнамской кухни, — прим. ред.), — добавил шеф-повар.

Краковский должен был оценить два блюда — жареную картошку с сосиской и хот-дог по-украински. И если первое у шефа не вызвало никаких вопросов, то задумку второго он вообще не понял — разобрал «хот-дог» и ел по частям. Зато быстро догадался, кто его готовил.

Чье блюдо понравилось шеф-повару больше и кто стал на шаг ближе к главному призу — гастротуру по Нью-Йорку, узнаете в свежем выпуске «Хлебного зрелища».



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