Звезда показала фото в юбке с высоким разрезом, подчеркнувшем ноги .

"Мои поклонники - эротоманы": Могилевская в откровенном наряде удивила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая вскоре выпустит мини-фильм о своем творчестве, назвала клип, который точно станет частью проекта.

Так, в Инстаграм звезда написала, что, по итогам голосования поклонников, победила видеоработа “Місяць“. Сообщение артистка дополнила фото, на котором появилась в откровенном наряде.

Победила в голосовании видео история “Мисяць“. Наш офис заподозрил, что мои поклонники маленькие эротоманы и больше всего реагируют на эротику 😁

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Так ли это, мои любимые?

Я предположила четыре причины, почему именно песня Місяць с таким большим отрывом лидирует в голосовании.

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1. Ее Величество - Эротика! Мммм....

2. Платье от Дмитрия Гибшмана @gibshman

3. В этом видеосюжете танцевали больше всего

4. Потому что песня самая любимая ⠀

Жду ваши варианты в комментариях 💋 - написала Могилевская.

"Мои поклонники - эротоманы": Могилевская в откровенном наряде удивила Сеть instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры артистки отметили, что залог успеха - в таланте Наталии и ее разноплановости, а также похвалили наряд звезды:

Платье - восторг🤩 Идеальная💃👏👏👏👏

А мне все истории понравились😻 Потому что каждая ваша песня любимая, шикарно танцуете и потрясающе выглядите🤗❤️

Ахах все і одразу😍🔥🙈

Вы как всегда респект!!!😍💐👍

Всё супер!👍👏👊❤️🌹🌹🌹, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Могилевская поразила новой фотосессией.

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