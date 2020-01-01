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"Мои поклонники - эротоманы": Могилевская в откровенном наряде удивила Сеть

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Звезда показала фото в юбке с высоким разрезом, подчеркнувшем ноги .

"Мои поклонники - эротоманы": Могилевская в откровенном наряде удивила Сеть
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая вскоре выпустит мини-фильм о своем творчестве, назвала клип, который точно станет частью проекта.

Так, в Инстаграм звезда написала, что, по итогам голосования поклонников, победила видеоработа “Місяць“. Сообщение артистка дополнила фото, на котором появилась в откровенном наряде.

Победила в голосовании видео история “Мисяць“. Наш офис заподозрил, что мои поклонники маленькие эротоманы и больше всего реагируют на эротику 😁

Так ли это, мои любимые?
Я предположила четыре причины, почему именно песня Місяць с таким большим отрывом лидирует в голосовании.

1. Ее Величество - Эротика! Мммм....
2. Платье от Дмитрия Гибшмана @gibshman
3. В этом видеосюжете танцевали больше всего
4. Потому что песня самая любимая ⠀
Жду ваши варианты в комментариях 💋 - написала Могилевская.

"Мои поклонники - эротоманы": Могилевская в откровенном наряде удивила Сеть
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры артистки отметили, что залог успеха  - в таланте Наталии и ее разноплановости, а также похвалили наряд звезды:

  • Платье - восторг🤩 Идеальная💃👏👏👏👏
  • А мне все истории понравились😻 Потому что каждая ваша песня любимая, шикарно танцуете и потрясающе выглядите🤗❤️
  • Ахах все і одразу😍🔥🙈
  • Вы как всегда респект!!!😍💐👍
  • Всё супер!👍👏👊❤️🌹🌹🌹, - написали поклонники. 

Ранее мы писали, что Могилевская поразила новой фотосессией. 

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Теги: Наталья Могилевская, наряды звезд, эротика
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Источник: IVONA)bigmir.net

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