Соня Евдокименко позировала в домашней обстановке с букетом цветов .

"Сияет": 19-летняя внучка Ротару покорила Сеть снимком в одном халатике instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица 19-летняя Соня Евдокименко очаровала Сеть нежным образом. В Инстаграм студентка американского ВУЗа, которая проводит каникулы в доме своего отца под Киевом, добавила фото, на котором появилась в одном халате. Соня позирует, держа в руках букет нежных цветов розового и сиреневого оттенков. Образ девушки дополняет макияж в розоватых тонах.

Утреннее блаженство 🤍, - подписала фото Соня.

"Сияет": 19-летняя внучка Ротару покорила Сеть снимком в одном халатике instagram.com/iamsofiaeve

Фолловеры отметили в комментариях, что юная красотка на снимке "сияет".

Похоже, Киев вдохновляет Соню - буквально на днях она дополнила свежее фото философским постом о любви.

Поговорите с собой так же, как с тем, кого любите. Слова имеют силу. Они формируют наши представления, которые формируют наши убеждения и определяют наше поведение. Каждый день мы с вами делаем осознанный выбор, который изменяет энергию, которую мы храним, хотя часто не обращаем внимания на слова, которые мы говорим, читаем и подвергаем себя. Помните, что ваше тело слышит все, что говорит ваш разум. У вас есть полный потенциал для создания желаемых реалий. Улыбайся и будь добр к себе. Любовь, - С. - написала Соня.

"Сияет": 19-летняя внучка Ротару покорила Сеть снимком в одном халатике instagram.com/iamsofiaeve

Кроме того, девушка не забросила свои танцевальные занятия. В Tiktok она добавила видео, на котором зажигательно станцевала в откровенном коротеньком наряде.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко показала, как проводит время в Киеве.

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