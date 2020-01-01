Бритни вернулась!: 38-летняя Спирс подразнила Сеть свежими фото в бикини

Певица помолодела с новой прической - и это заметили поклонники .

Бритни вернулась: 38-летняя Спирс взбудоражила Сеть свежими фото в бикини instagram.com/britneyspears

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Американская певица Бритни Спирс, которая в конце 1990-начале 2000-х была кумиром молодежи и настоящим “поп-идолом“, похвасталась подтянутой фигурой на свежих фото в купальнике.

В Инстаграм 38-летняя звезда добавила подборку снимков в розовом бикини с леопардовым принтом, подчеркнувшем ее объемную грудь и стройный торс. Кроме того, на фото видна новая прическа Бритни - звезда снова носит челку.

Я сделала это, я, наконец, укоротила челку 🌹🤷‍♀️💋💋💋🌸🌸🌸🙊 !!!!!! - написала певица.

Бритни вернулась: 38-летняя Спирс взбудоражила Сеть свежими фото в бикини instagram.com/britneyspears

Бритни вернулась: 38-летняя Спирс взбудоражила Сеть свежими фото в бикини instagram.com/britneyspears

Бритни вернулась: 38-летняя Спирс взбудоражила Сеть свежими фото в бикини instagram.com/britneyspears

Бритни вернулась: 38-летняя Спирс взбудоражила Сеть свежими фото в бикини instagram.com/britneyspears

К слову, снимки набрали более 1 млн. лайков, а в комментариях фолловеры отметили, что Бритни - помолодела с новой прической. Что же, Бритни вернулась?

Ранее мы писали, что Бритни Спирс показала тренировку на свежем воздухе.

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