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"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь

Комментариев: 2
Александра Зарицкая удивила Сеть провокационным образом .

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая кардинально сменила имидж и обнажилась для нового клипа. Такой вывод напрашивается, если открыть новую публикацию Саши в Инстаграм.

На свежих фото девушка позирует с ярко-розовыми волосами в разноцветном шелковом халатике, наброшенном на голое тело. Образ дополняет розоватый блеск для губ. 

Однако, вне работы Саша одевается не столь экстравагантно. В Инста-сториз она появилась в джинсовом наряде и берете, танцуя на улице под свою песню “Плакала“.

Меня тут учат пользоваться Tiktok, - пояснила Зарицкая.

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
instagram.com/kazka.band

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Фолловеры отметили в комментариях, что им пришелся по душе новый образ Саши с розовыми волосами:

  • Красунечка.🙌❤️🙌
  • Идет❤️
  • Похожа на Тину Кароль
  • Вау, неожиданно жарко стало
  • Смак🔥🔥🔥
  • Вау 😻💞❤️
  • Сладкая конфетка
  • Cool🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Саша Зарицкая показала откровенные фото в купальнике. 

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Теги: грудь, розовые волосы, Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.06.2020, 15:32
Оценка:  0
гость
А пышную жопу не хочет засветить?
взгляд    17.06.2020, 14:48
Оценка:  0
взгляд
Ничего не понимаю, новости про митинг род оф презикабудут?
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