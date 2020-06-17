Александра Зарицкая удивила Сеть провокационным образом .

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая кардинально сменила имидж и обнажилась для нового клипа. Такой вывод напрашивается, если открыть новую публикацию Саши в Инстаграм.

На свежих фото девушка позирует с ярко-розовыми волосами в разноцветном шелковом халатике, наброшенном на голое тело. Образ дополняет розоватый блеск для губ.

Однако, вне работы Саша одевается не столь экстравагантно. В Инста-сториз она появилась в джинсовом наряде и берете, танцуя на улице под свою песню “Плакала“.

Меня тут учат пользоваться Tiktok, - пояснила Зарицкая.

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь instagram.com/kazka.band

"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь instagram.com/kazka.band

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Фолловеры отметили в комментариях, что им пришелся по душе новый образ Саши с розовыми волосами:

Красунечка.🙌❤️🙌

Идет❤️

Похожа на Тину Кароль

Вау, неожиданно жарко стало

Смак🔥🔥🔥

Вау 😻💞❤️

Сладкая конфетка

Cool🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Саша Зарицкая показала откровенные фото в купальнике.

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