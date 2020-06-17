"Вау, неожиданно": Вокалистка KAZKA с розовыми волосами засветила пышную грудь
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Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая кардинально сменила имидж и обнажилась для нового клипа. Такой вывод напрашивается, если открыть новую публикацию Саши в Инстаграм.
На свежих фото девушка позирует с ярко-розовыми волосами в разноцветном шелковом халатике, наброшенном на голое тело. Образ дополняет розоватый блеск для губ.
Однако, вне работы Саша одевается не столь экстравагантно. В Инста-сториз она появилась в джинсовом наряде и берете, танцуя на улице под свою песню “Плакала“.
Меня тут учат пользоваться Tiktok, - пояснила Зарицкая.
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Фолловеры отметили в комментариях, что им пришелся по душе новый образ Саши с розовыми волосами:
- Красунечка.🙌❤️🙌
- Идет❤️
- Похожа на Тину Кароль
- Вау, неожиданно жарко стало
- Смак🔥🔥🔥
- Вау 😻💞❤️
- Сладкая конфетка
- Cool🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Саша Зарицкая показала откровенные фото в купальнике.
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