Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево

Комментариев: 0
Супруга рэпера Джигана запостила фото в купальнике.
Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
instagram.com/samoylovaoxana

В феврале 2020 года жена известного рэпера Джигана, Оксана Самойлова в четвертый раз стала мамой. Знаменитость подарили трем дочерям братика.

Читай также: “Я обязательно буду счастливой“: Самойлова прокомментировала развод с Джиганом

А на днях модель решила показать, как выглядит ее фигура через 4 месяца после кесарево. На своей странице в Инстаграм Самойлова опубликовала два снимка, где она позирует в купальнике салатового цвета.

В описании к фото Оксана призналась, что после родов весила 61 килограмм, но через полтора месяца резко похудела на до 55-ти. Позже на карантине она вернулась к весу после родов. Девушка призналась, что она мечтала о весе в 60 килограмм всю жизнь.

Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
скриншот

Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево
скриншот

Ранее в росСМИ появилась информация, что Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оксана Самойлова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь