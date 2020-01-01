Супруга рэпера Джигана запостила фото в купальнике.

В феврале 2020 года жена известного рэпера Джигана, Оксана Самойлова в четвертый раз стала мамой. Знаменитость подарили трем дочерям братика.

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А на днях модель решила показать, как выглядит ее фигура через 4 месяца после кесарево. На своей странице в Инстаграм Самойлова опубликовала два снимка, где она позирует в купальнике салатового цвета.

В описании к фото Оксана призналась, что после родов весила 61 килограмм, но через полтора месяца резко похудела на до 55-ти. Позже на карантине она вернулась к весу после родов. Девушка призналась, что она мечтала о весе в 60 килограмм всю жизнь.

Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево скриншот

Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево скриншот

Ранее в росСМИ появилась информация, что Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом.

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