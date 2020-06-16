Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Антонина Паперная умилила Сеть детскими кадрами - видео

Комментариев: 0
Дочь Ольги Сумской показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.
Антонина Паперная умилила Сеть детскими кадрами - видео
Антонина Паперная умилила Сеть детскими кадрами - видео
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редкими кадрами из семейного архива. 

Читай также: Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью

Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя артистка разместила короткое видео 1994 года. В ролике 4-летняя Тоня с короткой стрижкой позировала во дворе в летнем комбинезоне с сердечками. В конце видео девочка заметила, что ее тайно снимали. В описании к публикации Паперная поделилась воспоминаниями с детства.

“Это такой кайф, вот вспомнить, как тебя маленького ведут за руку в садик, а ты не хоооочешь и снег тебе по плечи (ну так мне вспоминается, наверное он был все-таки, пониже), как бабушка из окна кричит тебе уже раз двадцатый “Ану швидко додому, я кому сказала“, а тебе все не хочется домой, у тебя там столько дел ещё во дворе, как минимум двое котов, которых надо забрать к себе домой,но пока ты не понимаешь, как провернуть этот план, вспоминаешь как едешь на любимом 16м троллейбусе с подружкой и поминаешь,что ты уже взрослый - тебя отпустили погулять в центр. И пение ласточек, 1го сентября их, почему-то, более отчетливо слышно,они как летают над тобой с ехидной улыбочкой и напевают “лету конееец, пора собирать этот ненавистный рюкзачок и вперёд за парту“.Родители мне казались такими супер взрослыми, а сейчас, уже и я в этом “супервзрослом“ возрасте... Ну где мы взрослые то, все те же дети, только ответственности побольше 🙈“, - написала актриса.

Ранее Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Антонина Паперная
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь