Антонина Паперная умилила Сеть детскими кадрами - видео

Дочь Ольги Сумской показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редкими кадрами из семейного архива.

Читай также: Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью

Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя артистка разместила короткое видео 1994 года. В ролике 4-летняя Тоня с короткой стрижкой позировала во дворе в летнем комбинезоне с сердечками. В конце видео девочка заметила, что ее тайно снимали. В описании к публикации Паперная поделилась воспоминаниями с детства.

“Это такой кайф, вот вспомнить, как тебя маленького ведут за руку в садик, а ты не хоооочешь и снег тебе по плечи (ну так мне вспоминается, наверное он был все-таки, пониже), как бабушка из окна кричит тебе уже раз двадцатый “Ану швидко додому, я кому сказала“, а тебе все не хочется домой, у тебя там столько дел ещё во дворе, как минимум двое котов, которых надо забрать к себе домой,но пока ты не понимаешь, как провернуть этот план, вспоминаешь как едешь на любимом 16м троллейбусе с подружкой и поминаешь,что ты уже взрослый - тебя отпустили погулять в центр. И пение ласточек, 1го сентября их, почему-то, более отчетливо слышно,они как летают над тобой с ехидной улыбочкой и напевают “лету конееец, пора собирать этот ненавистный рюкзачок и вперёд за парту“.Родители мне казались такими супер взрослыми, а сейчас, уже и я в этом “супервзрослом“ возрасте... Ну где мы взрослые то, все те же дети, только ответственности побольше 🙈“, - написала актриса.

Ранее Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.