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Горячее фото: Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике

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Украинская певица продемонстрировала соблазнительный образ.
Горячее фото: Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике
Горячее фото: Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать пользователей Сети пикантными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она позирует в розовом купальнике на молнии с черными вставками. Надя немного расстегнула наряд, засветив грудь. На плечи звезда накинула белый халат, а на голову надела солнцезащитные очки в виде сердец.

“Освобождайте баню. Боярыня прибыла 😂“, - забавно подписала кадр Дорофеева.

Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике
Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике
скриншот

Поклонники засыпали свежую публикацию артистки комментариями:

  • Стало жарко 🔥🔥
  • Надяяяяя, ну красотка, я не могу 🥵😍😍😍🔥
  • аж в жар бросило от такой красоты😍🔥
  • А что так горячо???😍🔥🤤❤️
  • Не боярыня, а Королева бани😂❤️😍
  • Обожаю тебя!!!❤️
  • Красавица!!!!
  • Фоточка, а на ней красоточка😻😂

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona bigmir)net

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