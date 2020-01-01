Горячее фото: Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике

Украинская певица продемонстрировала соблазнительный образ.

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать пользователей Сети пикантными фотографиями.

Читай также: Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она позирует в розовом купальнике на молнии с черными вставками. Надя немного расстегнула наряд, засветив грудь. На плечи звезда накинула белый халат, а на голову надела солнцезащитные очки в виде сердец.

“Освобождайте баню. Боярыня прибыла 😂“, - забавно подписала кадр Дорофеева.

Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике скриншот

Поклонники засыпали свежую публикацию артистки комментариями:

Стало жарко 🔥🔥

Надяяяяя, ну красотка, я не могу 🥵😍😍😍🔥

аж в жар бросило от такой красоты😍🔥

А что так горячо???😍🔥🤤❤️

Не боярыня, а Королева бани😂❤️😍

Обожаю тебя!!!❤️

Красавица!!!!

Фоточка, а на ней красоточка😻😂

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.