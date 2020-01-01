Горячее фото: Надя Дорофеева засветила грудь в ярком купальнике
Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать пользователей Сети пикантными фотографиями.
Читай также: Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок
На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она позирует в розовом купальнике на молнии с черными вставками. Надя немного расстегнула наряд, засветив грудь. На плечи звезда накинула белый халат, а на голову надела солнцезащитные очки в виде сердец.
“Освобождайте баню. Боярыня прибыла 😂“, - забавно подписала кадр Дорофеева.
Поклонники засыпали свежую публикацию артистки комментариями:
- Стало жарко 🔥🔥
- Надяяяяя, ну красотка, я не могу 🥵😍😍😍🔥
- аж в жар бросило от такой красоты😍🔥
- А что так горячо???😍🔥🤤❤️
- Не боярыня, а Королева бани😂❤️😍
- Обожаю тебя!!!❤️
- Красавица!!!!
- Фоточка, а на ней красоточка😻😂
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил