Звезда засветилась в прозрачном наряде, засветив грудь и рельефные ноги .

"Пожар!": Tayanna примерила эротический наряд и поразила Сеть instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Певица Татьяна Решетняк (Tayanna) поразила Сеть откровенным нарядом. Певица экспериментирует с образами, дополняя новые песни оригинальными визуальными элементами.

Об этом звезда написала в Инстаграм, добавив несколько своих снимков в очень откровенном платье. Наряд выполнен в стиле “эротического белья“ - лиф сшит из сетки и почти полностью просвечивается, на сосках он украшен золотистой “бахромой“. Юбка наряда также состоит из бахромы - и почти ничего не закрывает. Образ дополнили открытые туфли на высоком каблуке.

Каждый раз, когда выходят новые песни мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Попросту говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям. На этот раз мои новые образы создавал невероятный @ivfrolov. Надеюсь, они Вас вдохновят так же, как и меня, и вам захочется встретить это лето с легкостью и любовью ❤️❤️❤️ спасибо @ivfrolov за тонкое чувство ... - написала TAYANNA.

"Пожар!": Tayanna примерила эротический наряд и поразила Сеть instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Пожар!": Tayanna примерила эротический наряд и поразила Сеть instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Пожар!": Tayanna примерила эротический наряд и поразила Сеть instagram.com/tayanna_reshetnyak

Фолловеры отметили в комментариях, что образ Татьяны - “огонь“ и “пожар“.

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