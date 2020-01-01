Певица поделилась пляжными снимками.

"Идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в очередной раз восхитила своей стройностью. Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на пляже.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в воде в белом бикини с с разноцветными вкраплениями. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальный пресс и подтянутые ягодицы звезды.

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини Скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини Скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини Скриншот

Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини Скриншот

Пользователи Сети осыпали Вику комплиментами. Многие отметили, что у артистки - идеальная фигура.

Секси❤️❤️❤️

Цей випадок, коли краса ззовні і всередині! 👏🏻❤️❤️

Богиня🔥🔥🔥

Нереальная красотка❤️❤️❤️❤️❤️

Какая красивая😍Идеальная фигурка

Фигура 🔥🔥🔥🔥 и купальник красивый. Вы как всегда не сдаёте позиций,ну очень красивая💙

Роскошное тело😘

Молодец, ВИкуля! В отличной форме!!

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