"Идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в очередной раз восхитила своей стройностью. Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на пляже.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в воде в белом бикини с с разноцветными вкраплениями. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальный пресс и подтянутые ягодицы звезды.
Пользователи Сети осыпали Вику комплиментами. Многие отметили, что у артистки - идеальная фигура.
- Секси❤️❤️❤️
- Цей випадок, коли краса ззовні і всередині! 👏🏻❤️❤️
- Богиня🔥🔥🔥
- Нереальная красотка❤️❤️❤️❤️❤️
- Какая красивая😍Идеальная фигурка
- Фигура 🔥🔥🔥🔥 и купальник красивый. Вы как всегда не сдаёте позиций,ну очень красивая💙
- Роскошное тело😘
- Молодец, ВИкуля! В отличной форме!!
Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ рассекретила, сколько денег тратить на шопинг.
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