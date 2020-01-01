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"Идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини

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Певица поделилась пляжными снимками.
"Идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
"Идеальная фигура": Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в очередной раз восхитила своей стройностью. Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на пляже.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в воде в белом бикини с с разноцветными вкраплениями. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальный пресс и подтянутые ягодицы звезды.

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
Скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
Скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
Скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" похвасталась подтянутым телом в бикини
Скриншот

Пользователи Сети осыпали Вику комплиментами. Многие отметили, что у артистки - идеальная фигура.

  • Секси❤️❤️❤️
  • Цей випадок, коли краса ззовні і всередині! 👏🏻❤️❤️
  • Богиня🔥🔥🔥
  • Нереальная красотка❤️❤️❤️❤️❤️
  • Какая красивая😍Идеальная фигурка
  • Фигура 🔥🔥🔥🔥 и купальник красивый. Вы как всегда не сдаёте позиций,ну очень красивая💙
  • Роскошное тело😘
  • Молодец, ВИкуля! В отличной форме!!

Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ рассекретила, сколько денег тратить на шопинг.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivona bigmir)net

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