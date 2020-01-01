Звезда показала утренние покатушки на великах вместе с мужем - и очаровала Сеть.

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников изменениями фигуры - и хорошеет с каждым днем. Еще бы, ведь звезда активно тренируется, а по утрам выезжает на велосипедах вместе с супругом - продюсером, рэпером Потапом.

Фото с такой утренней прогулки Каменских показала у себя в Инстаграм.

В кадре, Настя и Потап одеты в светлые футболки и спортивные шоры - и буквально светятся от счастья. На одном из снимков Каменских, сидя на велосипеде, вытягивает вверх руку и лучезарно улыбается. На новых снимках видно, что они с супругом еще больше похудели за карантин.

Активное утро - мое любимое утро 🥰

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А как начался день у вас? 🤗 кто во сколько проснулся? - написала Каменских.

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото instagram.com/kamenskux

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото instagram.com/kamenskux

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото instagram.com/kamenskux

Потап на прогулке с Каменских instagram.com/kamenskux

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Фолловеры похвалили Настю за активность по утрам и обратили внимание на забавную деталь на фото:

Рука такая длинная😂

Такая длинная рука

Классный пример как надо начинать утро🙌🦋🌞

Красивые🔥😍

От счастья стала еще краше, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру после карантина.

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