"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото
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Популярная певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников изменениями фигуры - и хорошеет с каждым днем. Еще бы, ведь звезда активно тренируется, а по утрам выезжает на велосипедах вместе с супругом - продюсером, рэпером Потапом.
Фото с такой утренней прогулки Каменских показала у себя в Инстаграм.
В кадре, Настя и Потап одеты в светлые футболки и спортивные шоры - и буквально светятся от счастья. На одном из снимков Каменских, сидя на велосипеде, вытягивает вверх руку и лучезарно улыбается. На новых снимках видно, что они с супругом еще больше похудели за карантин.
Активное утро - мое любимое утро 🥰
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А как начался день у вас? 🤗 кто во сколько проснулся? - написала Каменских.
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Фолловеры похвалили Настю за активность по утрам и обратили внимание на забавную деталь на фото:
- Рука такая длинная😂
- Такая длинная рука
- Классный пример как надо начинать утро🙌🦋🌞
- Красивые🔥😍
- От счастья стала еще краше, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру после карантина.
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