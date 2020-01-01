Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото

Комментариев: 0
Звезда показала утренние покатушки на великах вместе с мужем - и очаровала Сеть.

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Супер парочка“: Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео

Популярная певица Настя Каменских не устает удивлять поклонников изменениями фигуры - и хорошеет с каждым днем. Еще бы, ведь звезда активно тренируется, а по утрам выезжает на велосипедах вместе с супругом - продюсером, рэпером Потапом.

Фото с такой утренней прогулки Каменских показала у себя в Инстаграм.

В кадре, Настя и Потап одеты в светлые футболки и спортивные шоры - и буквально светятся от счастья. На одном из снимков Каменских, сидя на велосипеде, вытягивает вверх руку и лучезарно улыбается. На новых снимках видно, что они с супругом еще больше похудели за карантин.

Активное утро - мое любимое утро 🥰

А как начался день у вас? 🤗 кто во сколько проснулся? - написала Каменских.

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото
instagram.com/kamenskux

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото
instagram.com/kamenskux

"От счастья еще красивее": Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото
instagram.com/kamenskux

Потап на прогулке с Каменских
Потап на прогулке с Каменских
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Такие счастливые“: Каменских вспомнила морской отдых в Потапом - видео

Фолловеры похвалили Настю за активность по утрам и обратили внимание на забавную деталь на фото:

  • Рука такая длинная😂
  • Такая длинная рука
  • Классный пример как надо начинать утро🙌🦋🌞
  • Красивые🔥😍
  • От счастья стала еще краше, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру после карантина. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Потап, похудение, фигуры звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь