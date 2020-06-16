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Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры

Комментариев: 1
Кристина Горняк назвала свой рост и вес, а также показала эффектные фото .

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

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Новая возлюбленная популярного шоумена, телеведущего Владимира Остапчука 33-летняя львовянка Кристина Горняк рассекретила параметры своей фигуры. Эффектная нотариус, которая занимается танцами, регулярно балует подписчиков новыми фото и даже видео.

Так, недавно в Инстаграм девушка добавила пару ярких снимков, а также ответила на вопросы фолловеров, сообщив свой рост и вес. В Инста-сториз Кристина написала, что при росте 163 см. она весит от 44 до 47 кг. 

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

Также “танцующая нотариус“ показала несколько новых look-ов, которые подчеркнули ее стройную фигурку.

Моя жизнь - это, несомненно, «книга-бестселлер»! Книга которую я читаю взахлёб каждую страницу, но с чётким пониманием, что я не смогу ее перечитать дважды!

Поэтому я кайфую сейчас от каждого дня, я однозначно люблю все, что со мной происходит, и принимаю все это с благодарностью! - написала в одной из публикаций Горняк. 

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
Такое возможно?: Новая избранница Остапчука рассекретила свои параметры
instagram.com/kristygor

Напомним, что Владимир и Кристина познакомились на свадьбе в Италии летом 2019-го. Владимир вел церемонию, а Кристина была подружкой невесты. Отношения пара обнародовала 22 мая 2020 - после развода Остапчука с переводчицей Еленой Войченко. 

Ранее мы писали, что Остапчук страстно станцевал со своей возлюбленной. 

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк, фигура, романы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  16.06.2020, 13:10
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Фу, короста!
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