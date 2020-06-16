Рэперша призналась, на сколько килограммов хочет похудеть за год.

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая 14 июня отметила 29-летие, назвала свой настоящий вес и рассказала, сколько килограмм хочет сбросить до следующего дня рождения.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артистка опубликовала ролик, где она встала на весы. Тем самим звезда рассекретила, что весит 127,4 кг. Alyona Alyona заявила, что хочет кинуть себе вызов и сбросить за год 29 килограмм.

“Хочу кинути собі виклик. Мені вчора виповнилося 29 років. Я хочу кинути собі виклик і спробувати схуднути за рік на 29 кілограмів. Щоб наступного дня народження я важила трохи менше, ніж сьогодні“, - сказала певица на камеру.

Alyona Alyona рассекретила свой вес Скриншот

Alyona Alyona рассекретила свой вес Скриншот

Напомним, ранее Alyona Alyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип “Рятувальний круг“.

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