Показали страсть: Остапчук зажигательно станцевал с любимой - видео

Телеведущий и его новая девушка Кристина устроили испанскую пати у себя на кухне .

Показали страсть: Остапчук зажигательно станцевал с любимой instagram.com/kristygor

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который ярко засветился еще и как танцор в недавнем сезоне шоу “Танцы со звездами“, не забывает разученных па.

Оказывается, Владимир по вечерам оттачивает свое умение вместе с новой возлюбленной - нотариусом Кристиной, которая танцами занимается еще с детства.

В Инста-сториз пара записала яркое видео, на котором страстно исполнила “латину“ прямо на своей кухне. Кристина Горняк надела для вечерних упражнений эффектное красное платье, показав стройные ножки, а Владимир танцевал в светлых брюках и белой футболке.

А теперь можно и спать, - пошутили влюбленные в подписи.

Показали страсть: Остапчук зажигательно станцевал с любимой instagram.com/kristygor

Показали страсть: Остапчук зажигательно станцевал с любимой instagram.com/kristygor

Видео страстного танца смотрите далее:

Остапчук 0:00 / 00:16

Остапчук и Кристина 0:00 / 00:13

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук засветил изменения в фигуре.

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