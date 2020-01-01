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Оксана Самойлова передумала разводится с Джиганом - СМИ

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Супруги не явились на заседание суда.
Оксана Самойлова передумала разводится с Джиганом - СМИ
Оксана Самойлова передумала разводится с Джиганом - СМИ
instagram.com/iamgeegun

В начале мая в СМИ появилась информация о том, что жена репэра Джигана официально подала на развод. Модель отнесла документы в суд 20 апреля.

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А сегодня, 15 июня, стало известно, что пара не явилась на заседание в Головинском суде в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. В публикации отмечается, что супруги померились и Самойлова забрала заявление. Адвокат Оксаны отказался комментировать эту новость. Сами супруги также пока не подтвердили информацию о воссоединении. 

“Никто из супругов не явился на заседание, которое проходило в Головинском суде в Москве. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Адвокат Самойловой от комментариев отказался и предложил узнавать про воссоединение пары у самой девушки“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как Новый канал прокомментировал запрет на въезд в Украину Екатерины Варнавы.

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Теги: Оксана Самойлова, Джиган, развод Джигана
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Источник: Ivona bigmir)net

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