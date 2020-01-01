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TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату

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Певица заявила, что на первую зарплату купила подарок отцу.
TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату
TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату
Пресс-служба

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Светлана Тарабарова всегда охотно делится всеми своими новостями с поклонниками. В соцсетях и о беременности рассказывает, и о новом, только что приобретенном доме. Но есть в жизни артистки один очень важный человек, рассказывая о котором, она очень нервничает. Это ее папа. В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням на канале “Украина“ с ведущими Анатолием Анатоличем и Лилией Ребрик, Светлана вспомнила, как ее отец содержал семью в трудные времена и какой подарок она сделала ему с первой зарплаты.

Светлана – третья дочь в семье. В рубрике “Звездные папы“ она призналась: если бы отец не мечтал о сыне, то ее бы не было. Но для своих девочек Василий Васильевич не жалел никогда и ничего.

“Отец – невероятный человек. В те тяжелые времена, когда не платили зарплату и денег не хватало на еду, он вставал в 4 утра, ехал на рыбалку, ловил рыбу, чтобы нам было, что есть. И в 7 утра уже ехал на завод работать. Платить за кружки тоже было нечем. Но они как-то договаривались, занимали средства“, – вспоминает TARABAROVA.

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Светлана такую ​​заботу отца очень ценила. С 13 лет начала работать танцовщицей в шоу-балете. Но первые деньги – зарплату 800 гривен – потратила вовсе не на подростковые прихоти. Она купила электрочайник, утюг и DVD-плеер для папы.

“Он до сих пор есть, папа иногда даже им пользуется. Каждый мой эфир на ТВ записывает, потом они садятся за стол и пересматривают. Если я свою первую зарплату не потратила на игрушки, а принесла домой – это невероятное отцовское воспитание“, – отметила певица в интервью.

Артистка добавляет – отцовское воспитание было довольно суровым. Именно папа всегда был и остается главным в их семье. Но благодаря ему и матери она и стала той, кем есть сейчас.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом.

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Теги: TARABAROVA
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Источник: Ivona bigmir)net

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