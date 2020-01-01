"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
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Известная украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть снимком подросшей дочери от исполнителя Дэвида Аксельрода. Фото Мозговая добавила в Фейсбук. В кадре они с 4-летней Солей позируют в обнимку. На снимке видно, что девочка заметно подросла и стала еще больше походить на отца.
Две лисички, - подписала публикацию продюсер.
Фолловеры прокомментировали фото, похвалив красоту мамы и дочери:
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- Діти квіти!!! ❤🙏
- Перлинка Ваша!!! ❤
- А котра Лисичка більш лисичіша?
- Красуні,а доця маленька папина копія,хай росте здорова і щаслива
- Чудовi дiвчинки-красуньки
- Татова доня, копія 💞
- Так виглядає щастяТочно лисички! написали в Сети.
Напомним, что за Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко) продюсер вышла замуж в январе 2015-го. Дэвид младше супругу на 10 лет. У Алены есть еще две дочери от предыдущих браков: старшая - Зоя и средняя - 22-летняя Евгения от исполнителя Александра Пономарева.
Ранее мы писали, что Алена Мозговая показала фото из юности.
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