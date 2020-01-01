Соломия становится похожей на своего отца .

"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода facebook.com/olenamozgova1

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Известная украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть снимком подросшей дочери от исполнителя Дэвида Аксельрода. Фото Мозговая добавила в Фейсбук. В кадре они с 4-летней Солей позируют в обнимку. На снимке видно, что девочка заметно подросла и стала еще больше походить на отца.

Две лисички, - подписала публикацию продюсер.

"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода facebook.com/olenamozgova1

Фолловеры прокомментировали фото, похвалив красоту мамы и дочери:

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Діти квіти!!! ❤🙏

Перлинка Ваша!!! ❤

А котра Лисичка більш лисичіша?

Красуні,а доця маленька папина копія,хай росте здорова і щаслива

Чудовi дiвчинки-красуньки

Татова доня, копія 💞

Так виглядає щастяТочно лисички! написали в Сети.

Напомним, что за Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко) продюсер вышла замуж в январе 2015-го. Дэвид младше супругу на 10 лет. У Алены есть еще две дочери от предыдущих браков: старшая - Зоя и средняя - 22-летняя Евгения от исполнителя Александра Пономарева.

Ранее мы писали, что Алена Мозговая показала фото из юности.

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