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"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода

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Соломия становится похожей на своего отца .

"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
facebook.com/olenamozgova1

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Известная украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть снимком подросшей дочери от исполнителя Дэвида Аксельрода. Фото Мозговая добавила в Фейсбук. В кадре они с 4-летней Солей позируют в обнимку. На снимке видно, что девочка заметно подросла и стала еще больше походить на отца.

Две лисички, - подписала публикацию продюсер. 

"Две красавицы": Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
facebook.com/olenamozgova1

Фолловеры прокомментировали фото, похвалив красоту мамы и дочери:

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  • Діти квіти!!! ❤🙏
  • Перлинка Ваша!!! ❤
  • А котра Лисичка більш лисичіша?
  • Красуні,а доця маленька папина копія,хай росте здорова і щаслива
  • Чудовi дiвчинки-красуньки
  • Татова доня, копія  💞
  • Так виглядає щастяТочно лисички!  написали в Сети.

Напомним, что за Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко) продюсер вышла замуж в январе 2015-го. Дэвид младше супругу на 10 лет.  У Алены есть еще две дочери от предыдущих браков: старшая - Зоя и средняя - 22-летняя Евгения от исполнителя Александра Пономарева. 

Ранее мы писали, что Алена Мозговая показала фото из юности. 

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Теги: Алена Мозговая, Дэвид Аксельрод, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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