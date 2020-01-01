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"Маме не понравится": Олег Кензов рассказал, как близкие относятся к его песням

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Певец и ведущий реалити "Кохання на виживання" к творчеству приобщает всю семью .
"Маме не понравится": Олег Кензов рассказал, как близкие относятся к его песням
"Маме не понравится": Олег Кензов рассказал, как близкие относятся к его песням
Пресс-служба

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Сразу после съемок реалити в Перу, где Олег Кензов помогал парам понять дальнейшую судьбу своих отношений, он выпустил трек «Обстановка по кайфу». Песня с кавказскими мотивами стала вирусной и получила огромную популярность далеко за пределами Украины. А как к творчеству Олега относятся члены его семьи?

– Работаю с аранжировщиком, слушаю, что он сделал, и говорю: «Нет, брат! Делаем по-другому. Это маме моей не понравится», – улыбается Олег. – Заметил, что когда маме заходит композиция, та становится хитом. Дочь тоже любит мое творчество. Ей очень нравится «Обстановка по кайфу» и «Ракета Бомба Петарда».

"Маме не понравится": Олег Кензов рассказал, как близкие относятся к его песням
Пресс-служба

Дочь Эвелина не только слушает треки звездного папы. Она частенько выходит вместе с ним на сцену.

– После наших общих выступлений на концертах Эви больше раскрывается, – признается Олег Кензов. – И мне это нравится. Как психолог по образованию, считаю, что такой процесс социализации благотворно влияет на нее.  

А как дочь отнесется к тому, что папа будет устраивать влюбленным парам экстремальные испытания, да еще и за границей – узнаем этой осенью в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Ранее мы писали, что Олег Кензов сидел с мамой за одной партой. 

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Теги: Олег Кензов
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