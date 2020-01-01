"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть кадрами с подросшим сыном

Пользователи Сети считают, что мальчик очень похож на басиста Валерия Бебко .

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном.

В Инстаграм звезда показала, как 4-летний Даня катается на качели на террасе их частного дома.

Парень одет в светлую тенниску и шорты - он проявляет искренние эмоции, улыбаясь и хохоча в камеру. Сама же Юлия стоит позади сына и тоже светится счастьем. Фотографирует, судя по всему, отец семейства - басист The Hardkiss Валерий Бебко.

Подписывая публикацию, Санина поставила лаконичное эмоджи “сердечко“ - “❤️“.

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном instagram.com/the_hardkiss

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном instagram.com/the_hardkiss

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Фолловеры написали в комментариях, что очарованы снимком и отметили, что Даня очень похож на своего отца:

Пупс копия папа👌🏻

Ой бідні дівчата будуть😍😁 який же красунчик)))🥰🥰🥰

Бусинки😍❤️

Маленький Вал😊

шладкие котики😻💔

Какой он взрослый уже😱😜

Тоже хочу на качельке кататься 🥺💔

❤️❤️❤️❤️ Як підріс ..😍😍😍 Дуже схожий на Вала))) 🤩🤩🤩

От уже папка вылитый!👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина показала первую фотосессию после карантина.

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