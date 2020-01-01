"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть кадрами с подросшим сыном
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Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном.
В Инстаграм звезда показала, как 4-летний Даня катается на качели на террасе их частного дома.
Парень одет в светлую тенниску и шорты - он проявляет искренние эмоции, улыбаясь и хохоча в камеру. Сама же Юлия стоит позади сына и тоже светится счастьем. Фотографирует, судя по всему, отец семейства - басист The Hardkiss Валерий Бебко.
Подписывая публикацию, Санина поставила лаконичное эмоджи “сердечко“ - “❤️“.
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Фолловеры написали в комментариях, что очарованы снимком и отметили, что Даня очень похож на своего отца:
- Пупс копия папа👌🏻
- Ой бідні дівчата будуть😍😁 який же красунчик)))🥰🥰🥰
- Бусинки😍❤️
- Маленький Вал😊
- шладкие котики😻💔
- Какой он взрослый уже😱😜
- Тоже хочу на качельке кататься 🥺💔
- ❤️❤️❤️❤️ Як підріс ..😍😍😍 Дуже схожий на Вала))) 🤩🤩🤩
- От уже папка вылитый!👍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина показала первую фотосессию после карантина.
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