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"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть кадрами с подросшим сыном

Комментариев: 0
Пользователи Сети считают, что мальчик очень похож на басиста Валерия Бебко .

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном.

В Инстаграм звезда показала, как 4-летний Даня катается на качели на террасе их частного дома.

Парень одет в светлую тенниску и шорты - он проявляет искренние эмоции, улыбаясь и хохоча в камеру. Сама же Юлия стоит позади сына и тоже светится счастьем. Фотографирует, судя по всему, отец семейства - басист The Hardkiss Валерий Бебко.

Подписывая публикацию, Санина поставила лаконичное эмоджи “сердечко“ - “❤️“.

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном
instagram.com/the_hardkiss

"Папина копия": Юлия Санина очаровала Сеть снимками с подросшим сыном
instagram.com/the_hardkiss

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Фолловеры написали в комментариях, что очарованы снимком и отметили, что Даня очень похож на своего отца:

  • Пупс копия папа👌🏻
  • Ой бідні дівчата будуть😍😁 який же красунчик)))🥰🥰🥰
  • Бусинки😍❤️
  • Маленький Вал😊
  • шладкие котики😻💔
  • Какой он взрослый уже😱😜
  • Тоже хочу на качельке кататься 🥺💔
  • ❤️❤️❤️❤️ Як підріс ..😍😍😍 Дуже схожий на Вала))) 🤩🤩🤩
  • От уже папка вылитый!👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина показала первую фотосессию после карантина. 

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Теги: Юлия Санина, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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