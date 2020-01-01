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"Холостячка": Иракли Макацария о проекте и Мишиной

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Участник "Холостяка-6" высказался о новом проекте СТБ.
"Холостячка": Иракли Макацария о проекте и Мишиной
"Холостячка": Иракли Макацария о проекте и Мишиной
Пресс-служба

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити “Холостячка“, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда “Крепостной“ Ксения Мишина.

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Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua/

Экс-Холостяк Иракли Макацария поделились своим мнением о новом проекте и дал несколько советов для Ксении.

“Я думаю, что очень многие зрители ждали именно такой формат. Успешность проекта «Холостяк» длится многие годы и каждый сезон зрители наблюдают за тем, как девушки пытаются выстроить отношения с главным героем. Конечно, теперь будет очень интересно увидеть мужскую конкуренцию за сердце героини. Я очень надеюсь, что мужчины смогут выстраивать свою позицию и защищать свое право на отношения без физической силы“.

А также прокомментировал выбор главной героини. 

“Я знаком с Ксений и считаю, что она идеальная героиня для проекта “Холостячка“. Это очень красивая, умная, целеустремлённая и достойная девушка, которая заслуживает счастья. Мужчинам придётся хорошенько поработать над собой чтобы привлечь внимание Ксении“, - комментирует Макацария.

"Холостячка"
Пресс-служба

“Считаю, что Ксения достаточно умная девушка и прекрасно чувствует людей. Мне будет очень интересно наблюдать за её общением с участниками. Я пожелаю ей терпения, мудрости и обрести настоящую любовь на проекте“.

Можем только присоединиться к таким теплым словам Иракли.

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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Теги: Холостячка, Иракли Макацария, Ксения Мишина
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Источник: Ivona bigmir)net

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