Бывшая судья "Мастер.Шефа" поделилась яркими снимками с празднования дня рождения.

Нежный образ в цветах: Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения instagram.com/tanita_litvinova

12 июня бывшая судья проекта “МастерШеф“, кулинарный эксперт Татьяна Литвинова отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет. На странице именинницы в Инстаграм появились подборка ярких фотографий с празднования.

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Торжество прошло в киевском Beach Club Маячок на берегу Днепра. Литвинова предстала перед гостями в нежном образе. Звезда позировала в белом платье с необычными узорами в виде различных зданий и растений. Свой образ она дополнила венком из цветов и серыми туфлями.

“С днём рождения меня! Ну все, теперь можно всё! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Спасибо за поздравления 🥳 и что вы мои ❤️со мной!“, - подписала фото Татьяна.

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Кроме того, снимки из празднования дня рождения кулинарного эксперта появились в аккаунте ее проекта Sweet Events.

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Татьяна Литвинова показала, в чем отпраздновала день рождения Скриншот

Ранее Татьяна Литвинова показала редкое фото с мамой.

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