Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью

В Сети появились новые кадры с внучкой актрисы Ольги Сумской.

Старшая дочь известной украинской ведущей, актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редким роликом из семейного архива. Артистка запостила кадры с 2-летней дочерью Евой.

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Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя Антонина опубликовала видео, где можно увидеть, как как маленькая Ева пытается вскарабкаться звездной маме на спину.

“Как мы любим лето ❤️❤️❤️“, - подписала милый ролик Паперная.

Ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.

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