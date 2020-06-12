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Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью

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В Сети появились новые кадры с внучкой актрисы Ольги Сумской.
Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью
Антонина Паперная показала трогательное видео с 2-летней дочерью
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской ведущей, актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редким роликом из семейного архива. Артистка запостила кадры с 2-летней дочерью Евой.

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Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя Антонина опубликовала видео, где можно увидеть, как как маленькая Ева пытается вскарабкаться звездной маме на спину.

“Как мы любим лето ❤️❤️❤️“, - подписала милый ролик Паперная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как мы любим лето ❤️❤️❤️

Допис, поширений Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская
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Источник: loveandcoock.blox.ua

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