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В цветах с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото

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Спортсменка показала прогулку с подросшим сыном.

В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, суперфиналистка 10 сезона шоу “Танцы со звездами“ 26-летняя Анна Ризатдинова показала, как провела выходной на природе. В Инста-сториз звезда выставила фото с прогулки в киевском ботаническом саду. Воскресный день знаменитость провела со своим сыном Романом, которому в ноябре 2020 исполнится 3 годика. 

Анна одета в футболку и шорты, а Рома - в яркий реглан и брюки. Они позируют на фоне цветущего розария. На снимке видно, что Рома здорово подрос за карантин и стал еще больше похож на своего отца - бизнесмена Александра Онищенко. 

Любовь, - коротко подписала фото Анна.

В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
instagram.com/anna_rizatdinova

В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
В цветах и с любимым: Ризатдинова поделилась яркими фото
instagram.com/anna_rizatdinova/

Напомним, что с опальным бизнесменом Александром Онищенко спортсменка жила гражданским браком - и в ноябре 2017 родила от него Романа. В недавнем интервью Маше Ефросининой Анна рассказала, что Онищенко регулярно выделяет деньги на его содержание. 

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова прошлась по музею в откровенном наряде. 

 

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Теги: дети звезд, Анна Ризатдинова, спортсменка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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