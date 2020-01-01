Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака

Комментариев: 0
Ведущая сделала откровенное признание о личной жизни.
Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака
Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака
instagram.com/andrii_dykyi

Известная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик поделилась с поклонниками своими мыслями об идеальных отношениях.

Читай также: Лилия Ребрик рассказала, как снимают сериалы: ТОП-3 киносекретов

На своей странице в Инстаграм артистка, которая замужем за хореографом Андреем Диким, назвала составляющие счастливой семьи. Лилия отметила, любовь для нее - это дружба, страсть и уважение.

“Розкрию вам свої складові ідеальних стосунків, ідеальної родини. По неділях ми з вами дискутуємо, як досягти щастя у родині. Що таке кохання для мене? І ось три кити моїх гармонійних стосунків: ❤️Дружба ❤️Пристрасть ❤️Повага“.

Ребрик добавила, что считает Андрея своим другом, но в то же время она постоянно “теряет голову“ от любви к нему.

“Мій чоловік - мій друг. Але при цьому від нього я втрачаю голову і відчуваю, як швидко б’ється моє серце. Водночас настільки поважаю, що він у нашій родині безумовний авторитет“, - призналась ведущая.

Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака
Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака
Скриншот

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь