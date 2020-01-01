Ведущая сделала откровенное признание о личной жизни.

Известная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик поделилась с поклонниками своими мыслями об идеальных отношениях.

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На своей странице в Инстаграм артистка, которая замужем за хореографом Андреем Диким, назвала составляющие счастливой семьи. Лилия отметила, любовь для нее - это дружба, страсть и уважение.

“Розкрию вам свої складові ідеальних стосунків, ідеальної родини. По неділях ми з вами дискутуємо, як досягти щастя у родині. Що таке кохання для мене? І ось три кити моїх гармонійних стосунків: ❤️Дружба ❤️Пристрасть ❤️Повага“.

Ребрик добавила, что считает Андрея своим другом, но в то же время она постоянно “теряет голову“ от любви к нему.

“Мій чоловік - мій друг. Але при цьому від нього я втрачаю голову і відчуваю, як швидко б’ється моє серце. Водночас настільки поважаю, що він у нашій родині безумовний авторитет“, - призналась ведущая.

Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака Скриншот

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Instagram.

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