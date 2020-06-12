Влад Яма растрогал Сеть фотографиями с семьей
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Известный украинский танцор, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма, который недавно показал своих родителей, очаровал поклонников семейными кадрами.
В своем Инстаграм Яма опубликовал свежие фото, на которых он с женой Лилианой и сыном Леоном позируют в одинаковых костюмах. У Влада с сыном наряд отличается только размером - серого оттенка с красной отделкой, а у Лилианы немного другая цветовая гамма и немного другой фасон.
Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая Жена. В нашем новом “family look” чувствуем себя настоящей командой, - подписал пост хореограф.
Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая Жена. В нашем новом “family look” чувствуем себя настоящей командой. Девочки из @polozovastudio учли все наши пожелания, сняли мерки и динамично пошили эту красоту. Спасибо! Это Кайф!..😁 ⠀ Фото @iryna.bigun
Фолловеры Влада не удержались от комплиментов в комментариях:
- “Влад жена у вас неземной красоты...такая красивая..такое лицо ..такие глаза..Будьте счастливы!“
- “Красивенные, аж глаза слепит!!“
- “Немой восторг“.
Недавно Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам.
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