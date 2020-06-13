Певица снова поразила поклонников смелым образом.

Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье instagram.com/tina_karol

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Тина Кароль вновь очаровывает своими фотографиями, которые регулярно публикует в Инстаграм. На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлена в белом мини, демонстрируя стройные ноги.

Так, перед объективом Тина Кароль позировала в коротком фактурном наряде белого цвета. На певице минимальное количество мейкапа, а волосы традиционно уложены пробором на бок.

Солнечное фото заворожило поклонников Тины, которые засыпали ее комплиментами в комментариях к посту.

“Невероятно красивая“

“Какая потрясающая женщина!“

“Сердечный приступ от такой красоты“

“Розкішна“

“Тина, ты бомба“, - пишут пользователи.

Недавно Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой.