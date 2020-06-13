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Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье

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Певица снова поразила поклонников смелым образом.
Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье
Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье
instagram.com/tina_karol

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Тина Кароль вновь очаровывает своими фотографиями, которые регулярно публикует в Инстаграм. На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлена в белом мини, демонстрируя стройные ноги.

Так, перед объективом  Тина Кароль позировала в коротком фактурном наряде белого цвета. На певице минимальное количество мейкапа, а волосы традиционно уложены  пробором на бок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Солнечное фото заворожило поклонников Тины, которые засыпали ее комплиментами в комментариях к посту.

  • “Невероятно красивая“
  • “Какая потрясающая женщина!“
  • “Сердечный приступ от такой красоты“
  • “Розкішна“
  • “Тина, ты бомба“, - пишут пользователи.

Недавно Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой.

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Теги: Тина Кароль, певица
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