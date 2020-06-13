Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье
Певица снова поразила поклонников смелым образом.
Читай также: Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
Тина Кароль вновь очаровывает своими фотографиями, которые регулярно публикует в Инстаграм. На этот раз певица поделилась снимком, на котором запечатлена в белом мини, демонстрируя стройные ноги.
Так, перед объективом Тина Кароль позировала в коротком фактурном наряде белого цвета. На певице минимальное количество мейкапа, а волосы традиционно уложены пробором на бок.
Солнечное фото заворожило поклонников Тины, которые засыпали ее комплиментами в комментариях к посту.
- “Невероятно красивая“
- “Какая потрясающая женщина!“
- “Сердечный приступ от такой красоты“
- “Розкішна“
- “Тина, ты бомба“, - пишут пользователи.
Недавно Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил