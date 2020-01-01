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Победительницу "Холостяка"-10 заподозрили в новых "переделках" внешности

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Новое фото девушки натолкнуло подписчиков на мысли о "ненатуральных" волосах.

Победительницу
Победительницу "Холостяка"-10 заподозрили в новых "переделках" внешности
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница 10 сезона популярного реалити-шоу “Холостяк“ 24-летняя уроженка Кривого Рога Даша Ульянова показала соблазнительно фото и вызвала споры в Сети.

В Инстаграм девушка, которая ранее показывала фото до пластических операций, опубликовала свежий снимок в шелковом домашнем комплекте. 

Даша делает селфи перед зеркалом, соблазнительно закатив рубашку до бедра. Волосы девушки кажутся длинными и пышными. В описании Ульянова отметила, что красивая домашняя одежда поднимает настроение и самооценку.

А Вы замечали как красивая одежда влияет на наше состояние и настроение?🤔 Мы привыкли красиво и стильно одеваться для выхода «в люди», но почему-то зачастую не считаем нужным одеваться красиво для самих себя и близких нам людей, именно в домашней атмосфере мы пренебрегаем этим правилом🙄

Думаю многие дома привыкли ходить в старенькой, растянутой, но такооой любимой футболке, ведь в ней безумно комфортно😁
А что если красивая домашняя одежда не менее удобная?! Главное выбрать свою модель, фасон и материал и вот ты уже встречаешь утро в шикарном комплектике с улыбкой на лице, ведь пройти мимо зеркала и не полюбоваться на себя будет невозможно☺

Сегодня моё доброе утро было в таком нежнейшем комплекте и это то чувство, когда ощущаешь себя принцессой😊 - написала Ульянова.

Победительницу
Победительницу "Холостяка"-10 заподозрили в новых "переделках" внешности
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Подписчики Даши решили, что девушка нарастила волосы - и поинтересовались у нее в комментариях. Даша не подтвердила догадку, но и не опровергала такое предположение. 

Ранее мы писали, что Даша Ульянова рассказала, почему не снимает кольцо Макса.

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Теги: Даша Ульянова, холостяк, нарощенные волосы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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